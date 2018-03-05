Роналду хочет видеть в «Реале» Де Хеа

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду хотел бы видеть в мадридской команде голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Об этом португальский форвард уже сообщил президенту сливочных Флорентино Пересу.

Ранее стало известно, что «МЮ» намерен продлить контракт с Де Хеа и увеличить ему заработную плату до 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В «Реале» не готовы платить испанцу такую сумму.