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    Роналду хочет видеть в «Реале» Де Хеа

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду хотел бы видеть в мадридской команде голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    Об этом португальский форвард уже сообщил президенту сливочных Флорентино Пересу.

    Ранее стало известно, что «МЮ» намерен продлить контракт с Де Хеа и увеличить ему заработную плату до 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю. В «Реале» не готовы платить испанцу такую сумму.

    Источник: Diario Gol

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    05.03.2018 01:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 5 марта 2018, 19:26

      Я не понимаю как до такого докатился футбол нынче, игрока ставят ультиматумы тренерам, президентам клубов :-) я бы посмотрел на Роналдо сказав это он САФу)

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 марта 2018, 17:15

      Все болельщики и поклонника "галактикос", тоже очень этого хотят. Вот только сам Де Хеа, не стремиться в клуб где мог бы выиграть Лигу Чемпионов запросто. Манчестер, конечно великий клуб, в том числе и в Европе, но до "галактикос" им далеко.

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 5 марта 2018, 16:24

      А Зинедин чего хочет? Или Кристина теперь ведет кастинги на постоянной основе?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 13:41

      Роналду готовит себя к тренерской работе и пробует делать первые шаги.

      0
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 5 марта 2018, 13:08

      При всем уважении к тебе Роналду х у й тебе

      -1
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      Рейтинг: +1744

      Alex Y 5 марта 2018, 09:48

      для своего возраста, что то очень много хочет)

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 5 марта 2018, 09:01

      Хотел ...сообщил... Возьми и купи для Реала! Слабо?

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 5 марта 2018, 08:06

      Пусть дальше видит себя в зеркале!!!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 5 марта 2018, 07:54

      А что он уже тренер? Эм... нет, сам недавно хотел свалить, а теперь я бы хотел видеть такого то игрока

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 5 марта 2018, 06:31

      ВОТ ДОКАТИЛСЯ ФУТБОЛ ДО ЧЕГО, ТРЕНЕР ХРЕН РЕШАЕТ ЧЁ)))

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