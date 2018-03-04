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    Геркус: «Семин будет в «Локомотиве» столько, сколько он сам захочет»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что главный тренер Юрий Семин может не беспокоиться по поводу своего будущего в клубе.

    Напомним, что под руководством 70-летнего специалиста железнодорожники уверенно лидируют в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

    «Будущее Семина? Юрий Палыч всегда будет с «Локомотивом». Спекулировать здесь нечего.

    В той или иной роли он будет с «Локомотивом» столько, сколько этого захочет», – отметил Геркус.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 09:55

      это сегодня так говорит а завтра может быть все что угодно и сразу по другому скажет, про Кучука когда у него все получалось также говорили что он будет работать в клубе столько сколько захочет а как в итоге получилось всем известно)

      1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 марта 2018, 02:28

      Очень мягко стелет .Посмотрим что дальше скажет !

      1
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      Рейтинг: 0

      krasukef 4 марта 2018, 23:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: -99

      welas 4 марта 2018, 23:29

      Ну пусть журналюги успокоятся уже и не раздувают бредятину про конфликты Ю.П.С и Геркуса. Молодец так и надо!

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 4 марта 2018, 23:12

      Летом было все по другому. ЮПС давал коменты по поводу своего трудоустройства, типа он заслужил контракт, но пока ему ничего не предлагают. А теперь вона как! Миллионный Робик не тянет должность, а ЮПС бегом бежит к чемпионству.

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 4 марта 2018, 23:04

      Записали. Если нет, то Геркус будет звездобол и тридвараз!

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