Геркус: «Семин будет в «Локомотиве» столько, сколько он сам захочет»

Президент «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что главный тренер Юрий Семин может не беспокоиться по поводу своего будущего в клубе.

Напомним, что под руководством 70-летнего специалиста железнодорожники уверенно лидируют в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

«Будущее Семина? Юрий Палыч всегда будет с «Локомотивом». Спекулировать здесь нечего.

В той или иной роли он будет с «Локомотивом» столько, сколько этого захочет», – отметил Геркус.