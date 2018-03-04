Геркус: «Семин будет в «Локомотиве» столько, сколько он сам захочет»

это сегодня так говорит а завтра может быть все что угодно и сразу по другому скажет, про Кучука когда у него все получалось также говорили что он будет работать в клубе столько сколько захочет а как в итоге получилось всем известно)
Президент «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что главный тренер Юрий Семин может не беспокоиться по поводу своего будущего в клубе.
Напомним, что под руководством 70-летнего специалиста железнодорожники уверенно лидируют в нынешнем розыгрыше РФПЛ.
«Будущее Семина? Юрий Палыч всегда будет с «Локомотивом». Спекулировать здесь нечего.
В той или иной роли он будет с «Локомотивом» столько, сколько этого захочет», – отметил Геркус.