Самедов: «Была мотивация, чтобы мы победили и приблизились к «Локомотиву». Не получилось»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ, в котором московский клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

«Мотивации из-за красной карточки в первом круге не было. Была мотивация, чтобы мы победили и приблизились к «Локомотиву». Не получилось», – приводит слова Самедова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?