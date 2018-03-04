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    Самедов: «Была мотивация, чтобы мы победили и приблизились к «Локомотиву». Не получилось»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ, в котором московский клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

    «Мотивации из-за красной карточки в первом круге не было. Была мотивация, чтобы мы победили и приблизились к «Локомотиву». Не получилось», – приводит слова Самедова корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 19:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 09:29

      по такой погоде и неудивительно что так все закончилось и добиться своего не получилось, главное хорошо что без травм обошлись да вообщем играли неплохо.

      3
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      Рейтинг: +2726

      a_who 5 марта 2018, 06:47

      Не дожали...

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 20:06

      К игрокам претензий нет,себя не щадили.Как знать если бы не эта дурацкая погода?

      5
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 марта 2018, 19:51

      Что толку от того что бились и не бились. Счет на табло и в таблице. И ни то ни другое не пользу Спартака. И смысл оправдывать Карреру и игроков от пустого времяпровождения на поле. Можно всю жизнь надеятся, с птицей в руках и смотреть на летящих журавлей. Результат-вот что движет спортом.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 4 марта 2018, 19:40

      Саша, норм отыграл. Вообще вся команда билась отчаяно, заметно что настрой был самый боевой. Если бы еще не жуткое поле, на снегу которого непредсказуемо тормозил незаметный мяч..

      5
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 4 марта 2018, 19:29

      это была не игра а халтура по вине рфс и руководсва футбола!

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