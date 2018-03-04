Каррера не разочарован результатом матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог ничьей с «Локомотивом» (0:0) в матче 21 тура РФПЛ.

«Да, разные таймы. Во втором кое-что поменяли, поэтому смогли чуть больше затруднить действия «Локомотиву». Конечно, я не разочарован результатом. Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях.

Мы старались играть в свой футбол и будем стараться побеждать в каждом из оставшихся матчей.

Максимович? Он совершал некоторые ошибки, но в основном они с Кутеповым провели хороший матч, как и вся команда», – сказал итальянец.

По итогам встречи действующий чемпион России занимает пятое место в турнирной таблице.