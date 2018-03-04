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    Каррера не разочарован результатом матча с «Локомотивом»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог ничьей с «Локомотивом» (0:0) в матче 21 тура РФПЛ.

    «Да, разные таймы. Во втором кое-что поменяли, поэтому смогли чуть больше затруднить действия «Локомотиву». Конечно, я не разочарован результатом. Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях.

    Мы старались играть в свой футбол и будем стараться побеждать в каждом из оставшихся матчей.

    Максимович? Он совершал некоторые ошибки, но в основном они с Кутеповым провели хороший матч, как и вся команда», – сказал итальянец.

    По итогам встречи действующий чемпион России занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 18:55
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2018, 22:33

      Каррера: "мы отскочили".

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 марта 2018, 21:08

      Максимович провел неплохой матч.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 4 марта 2018, 20:00

      Такой хоккей нам не нужен

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 марта 2018, 19:55

      Каррере по моему все давно уже пох.... Отняли очки у Спартака-все хорошо, не отняли все молодцы. Меланхольный.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 19:47

      Оборона Спартака на этот раз отработала надежно.

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 марта 2018, 19:45

      Спартачи отняли у лидера 2 очка, но лидер у них отнял эти же очки и непонятно почему не разочарован Каррера?!

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 марта 2018, 19:40

      Так пятое или третье место,,,,,почему тогда на всех сайтах в таблице 3 место?????

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 марта 2018, 19:37

      в таких условиях и такой результат приемлемый, спасибо за старания!

      5
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 4 марта 2018, 19:34

      Напрягает тот момент что вся наша оборона дружно заработала горчичники. И так на игру некого ставить, много травмированных, а если еще и из-за перебора карточек пропускать... Есть над чем работать тренерскому штабу

      5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert > oyabun 4 марта 2018, 19:44

      По некоторым горчичникам есть вопросы.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 4 марта 2018, 19:31

      Не понравилось, что комментаторы говорили только про Максимовича плохое, хотя он все верховые мячи снял в этом матче, кстати говоря у Эдера. Вся команда смотрится гораздо увереннее когда в воротах Селихов

      5
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