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Каррера не разочарован результатом матча с «Локомотивом»

4 марта 2018, 18:55
16

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвел итог ничьей с «Локомотивом» (0:0) в матче 21 тура РФПЛ.

«Да, разные таймы. Во втором кое-что поменяли, поэтому смогли чуть больше затруднить действия «Локомотиву». Конечно, я не разочарован результатом. Хочу поаплодировать обеим командам, игравшим в таких условиях.

Мы старались играть в свой футбол и будем стараться побеждать в каждом из оставшихся матчей.

Максимович? Он совершал некоторые ошибки, но в основном они с Кутеповым провели хороший матч, как и вся команда», – сказал итальянец.

По итогам встречи действующий чемпион России занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Каррера Массимо
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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raritet
1520179144
Проведение матчей в таких условиях полностью дискредитируют понятие Футбол. В первую очередь , конечно, жаль болельщиков. Не каждый готов морозить себя и свои места.
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VVM1964
1520179156
А я очень разочарован , но команды в этом не виноваты , они играли очень достойно для тех условий в которых им пришлось играть .
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Полная Канистра
1520179829
всё норм Массимо ещё не всё потеряно в след. игры можно пройти при всём желании с лидерами все игры сыграны-----очередной тур Спартак - СКА Хабаровск Урал - Локо Ахмат- ЦСКА Ростов - Зинтит Динамо М - Краснодар инфо для размышления
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Igor Belousov
1520180500
карреру в отставку
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кузнецов артем
1520181079
Не понравилось, что комментаторы говорили только про Максимовича плохое, хотя он все верховые мячи снял в этом матче, кстати говоря у Эдера. Вся команда смотрится гораздо увереннее когда в воротах Селихов
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oyabun
1520181287
Напрягает тот момент что вся наша оборона дружно заработала горчичники. И так на игру некого ставить, много травмированных, а если еще и из-за перебора карточек пропускать... Есть над чем работать тренерскому штабу
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OfaZavr
1520181466
в таких условиях и такой результат приемлемый, спасибо за старания!
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a-rakhmatov
1520181958
Спартачи отняли у лидера 2 очка, но лидер у них отнял эти же очки и непонятно почему не разочарован Каррера?!
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zigbert
1520182047
Оборона Спартака на этот раз отработала надежно.
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prezent2017
1520192006
Каррера: "мы отскочили".
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