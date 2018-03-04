Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зинченко, Де Брюйне и Агуэро – в составе Гвардиолы на матч с «Челси» в АПЛ

    Известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на встречу 29 тура чемпионата Англии.

    «Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Силва, Де Брюйне, Агуэро.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.

    Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2018 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 19:33

      Интересно что из него получится,у нас ничего особенного он не показал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 4 марта 2018, 18:35

      Зинченко красавец, потихоньку закрепляется в основе

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11