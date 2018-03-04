Зинченко, Де Брюйне и Агуэро – в составе Гвардиолы на матч с «Челси» в АПЛ

Интересно что из него получится,у нас ничего особенного он не показал.
Известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Челси» на встречу 29 тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Силва, Де Брюйне, Агуэро.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Дринкуотер, Алонсо, Виллиан, Азар, Педро.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!