Встречу «Локомотива» и «Спартака» могут перенести из-за снегопада

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о возможной отмене встречи 21 тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак».

«Говорят, что в 15-15:30 будут решать, играть или нет. Типа, снегопад усиливается», – написал Генич в твиттере.

Если матч на «РЖД Арене» не отменят, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее красно-белые из-за мороза отказались играть с «Крыльями Советов» с 1/4 финала Кубка России.