Встречу «Локомотива» и «Спартака» могут перенести из-за снегопада

Календарь раньше надо было менять... В это время только Сочи , Краснодар и Крым... и только там проводить выездные ранние весенние и поздние зимние матчи. Ставить запасные поля в теплые края...
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о возможной отмене встречи 21 тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак».
«Говорят, что в 15-15:30 будут решать, играть или нет. Типа, снегопад усиливается», – написал Генич в твиттере.
Если матч на «РЖД Арене» не отменят, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Ранее красно-белые из-за мороза отказались играть с «Крыльями Советов» с 1/4 финала Кубка России.