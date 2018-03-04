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    Встречу «Локомотива» и «Спартака» могут перенести из-за снегопада

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о возможной отмене встречи 21 тура РФПЛ «Локомотив»«Спартак».

    «Говорят, что в 15-15:30 будут решать, играть или нет. Типа, снегопад усиливается», – написал Генич в твиттере.

    Если матч на «РЖД Арене» не отменят, «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Ранее красно-белые из-за мороза отказались играть с «Крыльями Советов» с 1/4 финала Кубка России.

    Источник: Twitter

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    04.03.2018 15:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 марта 2018, 16:03

      Календарь раньше надо было менять... В это время только Сочи , Краснодар и Крым... и только там проводить выездные ранние весенние и поздние зимние матчи. Ставить запасные поля в теплые края...

      1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 марта 2018, 16:00

      Москвичи как там со снегом на данную минуту?????ждать и игры или нет???

      0
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      Рейтинг: +2

      fobmagok 4 марта 2018, 15:39

      Заработок на футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      -1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 4 марта 2018, 15:22

      Не пересдаю плеваться на уродов составляющих календарь игр, в начале марта нельзя играть в футбол в средней полосе России и Дальнего Востока !!! Запомните двоечники от ЕГЭ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 4 марта 2018, 15:21

      О каком зрелище может идти речь в такую погоду!!!??? Кому нужен мазахизм на поле и на трибунах???

      5
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > Сильвербой 4 марта 2018, 15:28

      Почему-то все забывают, что "играть" на мерзлом, заснеженном поле это подвергаться 100% опасности травмироваться, и это в преддверии ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 4 марта 2018, 15:19

      На середину августа надо перенести все мартовские матчи Спартака.

      0
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      Рейтинг: +131

      rizonator 4 марта 2018, 15:19

      Ставки уже сделаны, замучали отменять уже матчи. Зачем на осень-весна переходили ??? Чтобы отменять потом матчи ??

      -1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 > rizonator 4 марта 2018, 15:22

      А ты думал что у нас зимы не бывает , если 2 раза с декабрем везло????

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 4 марта 2018, 15:18

      Генич не в курсе там Геркус лопатой все вычистил! Один геркус с лопатой заменяет экскаватр))

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      Рейтинг: +2205

      spam2009 4 марта 2018, 15:17

      кому нужен футбол на снегу, какой играть, одумайтесь!!!

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      Рейтинг: +1814

      vitvik > spam2009 4 марта 2018, 15:27

      Ни в коем случае! Чемпионат надо проводить строго в мае августе и сентябре. А в феврале допустимы только еврокубки. Иностранцам всё равно, какая у нас температура, они играть приезжают.

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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 4 марта 2018, 15:17

      сыграют 100%

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