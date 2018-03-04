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    Заболотный: «Матч с «Амкаром»? Со скамейки сложно оценить игру»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился наблюдениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0). Форвард подчеркнул, что его команда сохраняет шансы на победу в чемпионате.

    «Со скамейки сложно оценить игру, будем смотреть видео. Жалко, не добились победы. Считаю, ничего не потеряно. Будем работать, двигаться дальше, готовиться к следующей игре. Сложно оценивать судью – это его дело и тех, кто сверху. Мое дело – выходить и играть. Все, что мог для команды на последних минутах, сделал. Старался забить, и жалко, что не выполнил задачу, не помог команде. Будем дальше работать, будем исправлять ошибки.

    Конечно, ощущается, когда все знают, что ты – лидер, что в борьбе за золото. Естественно, против нас будут ожесточенно настраиваться. Думаю, к этому ребята привыкли. Будем стараться просто обыгрывать и реализовывать свои моменты.

    Чего сегодня не хватило? Я игрок, а это надо спрашивать у тренера. У нас в команде все отлично, просто бывают такие игры», – сказал Заболотный.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 09:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 марта 2018, 13:04

      Тоша старался, реально воротам угрожал, только времени ему мало дали. Просчет Роберто.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 марта 2018, 12:51

      А ты думал, что тебя в основной состав берут? Манчини сам не знает кто у него в основном составе должен играть!

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 4 марта 2018, 12:37

      перешел на лавку!!!

      теперь там его основное место!!!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 марта 2018, 10:25

      Жаль , что на последних не вышло -- справедливость не восторжествовала !!!

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 4 марта 2018, 10:05

      надо было затолкать на последних секундах (а так не смог на поле)

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