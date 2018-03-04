Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заболотный: «Матч с «Амкаром»? Со скамейки сложно оценить игру»

Заболотный: «Матч с «Амкаром»? Со скамейки сложно оценить игру»

4 марта 2018, 09:18
5

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился наблюдениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0). Форвард подчеркнул, что его команда сохраняет шансы на победу в чемпионате.

«Со скамейки сложно оценить игру, будем смотреть видео. Жалко, не добились победы. Считаю, ничего не потеряно. Будем работать, двигаться дальше, готовиться к следующей игре. Сложно оценивать судью – это его дело и тех, кто сверху. Мое дело – выходить и играть. Все, что мог для команды на последних минутах, сделал. Старался забить, и жалко, что не выполнил задачу, не помог команде. Будем дальше работать, будем исправлять ошибки.

Конечно, ощущается, когда все знают, что ты – лидер, что в борьбе за золото. Естественно, против нас будут ожесточенно настраиваться. Думаю, к этому ребята привыкли. Будем стараться просто обыгрывать и реализовывать свои моменты.

Чего сегодня не хватило? Я игрок, а это надо спрашивать у тренера. У нас в команде все отлично, просто бывают такие игры», – сказал Заболотный.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Заболотный Антон
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BAIv
1520147102
надо было затолкать на последних секундах (а так не смог на поле)
Ответить
Zenmaster
1520148351
Жаль , что на последних не вышло -- справедливость не восторжествовала !!!
Ответить
belarus-gomel
1520156250
перешел на лавку!!! теперь там его основное место!!!
Ответить
Serjoga
1520157111
А ты думал, что тебя в основной состав берут? Манчини сам не знает кто у него в основном составе должен играть!
Ответить
paracetamol
1520157874
Тоша старался, реально воротам угрожал, только времени ему мало дали. Просчет Роберто.
Ответить
Главные новости
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
1
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
25
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
4
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
Вчера, 21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
Вчера, 21:35
7
Все новости
Все новости
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
5
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
12
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
2
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
2
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 17:31
3
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
Вчера, 16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
Вчера, 16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
Вчера, 16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
Вчера, 16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
Вчера, 15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
Вчера, 15:37
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+