Заболотный: «Матч с «Амкаром»? Со скамейки сложно оценить игру»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился наблюдениями от домашнего матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0). Форвард подчеркнул, что его команда сохраняет шансы на победу в чемпионате.

«Со скамейки сложно оценить игру, будем смотреть видео. Жалко, не добились победы. Считаю, ничего не потеряно. Будем работать, двигаться дальше, готовиться к следующей игре. Сложно оценивать судью – это его дело и тех, кто сверху. Мое дело – выходить и играть. Все, что мог для команды на последних минутах, сделал. Старался забить, и жалко, что не выполнил задачу, не помог команде. Будем дальше работать, будем исправлять ошибки.

Конечно, ощущается, когда все знают, что ты – лидер, что в борьбе за золото. Естественно, против нас будут ожесточенно настраиваться. Думаю, к этому ребята привыкли. Будем стараться просто обыгрывать и реализовывать свои моменты.

Чего сегодня не хватило? Я игрок, а это надо спрашивать у тренера. У нас в команде все отлично, просто бывают такие игры», – сказал Заболотный.