Крыша «Санкт-Петербурга» во время матча «Зенит» – «Амкар» будет закрыта

Встреча 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» на стадионе «Санкт-Петербург» состоится под закрытой крышей.

Согласно прогнозу, температура к началу матча опустится до отметки -11 градусов.

Поединок между петербуржцами и пермской командой пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.