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    Крыша «Санкт-Петербурга» во время матча «Зенит» – «Амкар» будет закрыта

    Встреча 21-го тура РФПЛ «Зенит»«Амкар» на стадионе «Санкт-Петербург» состоится под закрытой крышей.

    Согласно прогнозу, температура к началу матча опустится до отметки -11 градусов.

    Поединок между петербуржцами и пермской командой пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    03.03.2018 12:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 марта 2018, 14:57

      Имея стадион с такой функцией и не воспользоваться ею при -11 градусах могут только люди с "отмороженной" головой (мозги в данном случае отморозить нельзя, т.к. их нет)! Поэтому не нужно на этом делать акцент!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 14:14

      Не успели построить и уже заклинило.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2018, 13:43

      Странная новость. Для тепла и строили. Вот если бы сказали, что крыша будет открыта, вот это была бы новость! )

      4
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 3 марта 2018, 12:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      И протечет!!!))) Бомжи сраные!!!

      -9
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sanek85 3 марта 2018, 13:05

      эу членосос бошка то от водяры не болит животное?

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > dinar7777dinar 3 марта 2018, 22:07

      Пошел на х....й!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sanek85 3 марта 2018, 23:09

      ооо членосос ппц ваще потерялся ты че то ! как дела олень? сегодня опять сивуху жрешь дебила кусок?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 3 марта 2018, 12:08

      Зачем нам эта информация??))

      -1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Artemka69 3 марта 2018, 13:30

      Вам - не знаю,а нам,чтобы было понятно,что матч будет проходить в тепле и соответственно одеваться. Новость на Зенитовской ветке,и что ты тут забыл,я хз

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > VVM1964 3 марта 2018, 14:19

      А это в РФПЛ бывает когда рак на горе свистнет. Зрелище весьма специфичное

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