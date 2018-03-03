Крыша «Санкт-Петербурга» во время матча «Зенит» – «Амкар» будет закрыта

Имея стадион с такой функцией и не воспользоваться ею при -11 градусах могут только люди с "отмороженной" головой (мозги в данном случае отморозить нельзя, т.к. их нет)! Поэтому не нужно на этом делать акцент!
Встреча 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» на стадионе «Санкт-Петербург» состоится под закрытой крышей.
Согласно прогнозу, температура к началу матча опустится до отметки -11 градусов.
Поединок между петербуржцами и пермской командой пройдет сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.
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— Крыша на Крестовском (@SpbRoof) 3 марта 2018 г.