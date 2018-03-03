Президент, назначивший Венгера: «Арсен пересидел в «Арсенале»

Бывший президент английского «Арсенала» Питер Хилл-Вуд отозвался о работе главного тренера «пушкарей» Арсена Венгера. Напомним, что именно этот руководитель лондонцев пригласил француза в клуб.

«Мне кажется, Арсена пересидел. Мне, конечно же, неприятно наблюдать за происходящим. Пришло время менять тренера. Хотя раньше Венгер прекрасно справлялся», – сказал Хилл-Вуд.

«Арсенал» в АПЛ идет на шестом месте.