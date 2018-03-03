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    Президент, назначивший Венгера: «Арсен пересидел в «Арсенале»

    Бывший президент английского «Арсенала» Питер Хилл-Вуд отозвался о работе главного тренера «пушкарей» Арсена Венгера. Напомним, что именно этот руководитель лондонцев пригласил француза в клуб.

    «Мне кажется, Арсена пересидел. Мне, конечно же, неприятно наблюдать за происходящим. Пришло время менять тренера. Хотя раньше Венгер прекрасно справлялся», – сказал Хилл-Вуд.

    «Арсенал» в АПЛ идет на шестом месте.

    Источник: Twitter

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    03.03.2018 10:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 3 марта 2018, 12:52

      "Гром прогримел, золяция идёт. Губернский розыск рассылает телеграммы". (по Высоцкому В.С.).
      Всё, деду кранты. Пора ехать в Россию. А куда деваться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 марта 2018, 12:04

      Раньше апл был слабже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 марта 2018, 11:49

      Арсенал всегда отличался острой атакующей игрой, но сейчас я вижу только сумбур в атаке. Пора менять Венгера, хоть и не приятно это осознавать...

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 марта 2018, 11:39

      Да неужели?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 марта 2018, 11:25

      Все мы умны задним числом

      0
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 3 марта 2018, 11:19

      Это все говорили уже давно.

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 3 марта 2018, 11:04

      6 место вне зоны еврокубков?

      0
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