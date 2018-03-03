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    В ФИФА «Ростов-Арену» назвали отличным стадионом

    Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит оценил качество ростовского стадиона, построенного к чемпионату мира-2018. Функционер доволен ареной.

    «Что здесь может не понравиться? Посмотрите вокруг, это действительно отличный футбольный стадион.

    Все места здесь находятся в непосредственной близости от футбольного поля, можно прочувствовать всю атмосферу происходящих на поле событий», – заметил Смит.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    03.03.2018 07:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 3 марта 2018, 09:33

      С точки зрения логистики Олимп меня больше устраивает. Но вот подъеду я 20-го июня на Уругвай - Аравия после чего решу что делать дальше: бессмысленно возмущаться в соц.сетях беспощадной нелепости происходящего или наслаждаться каждой секундой своего бытия.

      -1
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      Рейтинг: +481

      belrus21 3 марта 2018, 08:08

      Жду с нетерпением тестовых матчей с участием "Ростова"

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