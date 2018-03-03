В ФИФА «Ростов-Арену» назвали отличным стадионом

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит оценил качество ростовского стадиона, построенного к чемпионату мира-2018. Функционер доволен ареной.

«Что здесь может не понравиться? Посмотрите вокруг, это действительно отличный футбольный стадион.

Все места здесь находятся в непосредственной близости от футбольного поля, можно прочувствовать всю атмосферу происходящих на поле событий», – заметил Смит.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.