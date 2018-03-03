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    Заболотный: «Забить 30 голов в десяти турах – достижимая планка»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара».

    – «Амкар» наверняка выставит на арене «Санкт-Петербург» сверхплотную оборону. Для нападающих это дополнительный вызов или сплошные проблемы?

    – Понятно, что люблю играть, когда больше свободы, а против насыщенной обороны действовать, конечно же, сложнее. Но как профессионал ты должен справляться и с этой задачей. Тем более если твоя команда борется за чемпионство. В данном случае это тоже проверка, с который, уверен, мы справимся.

    – На сборах Манчини задал новую планку: 30 голов на команду в десяти оставшихся турах. Как вам такие цифры?

    – Хорошая планка. Вполне достижимая. Верю, что наша команда ее покорит. У нас очень хороший коллектив и самое главное – атакующая игра. Так что забить можно и больше.

    Матч «Зенит» – «Амкар» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2018 01:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 11:18

      Это надо забивать по 3 мяча за матч.Задача практически невыполнимая.

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 4 марта 2018, 11:15

      Забил?Амкару забей...Забивун

      1
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      Рейтинг: +452

      тёска 3 марта 2018, 14:54

      3 гола ещё поверю но 30 под силу только всем клубам РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 3 марта 2018, 13:50

      30 голов за 10 игр под силу молодому Пеле))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 марта 2018, 13:14

      Манчини любит пошутить)))

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 3 марта 2018, 12:46

      Чем, с...ки, думают? Или вообще мозгов нет... Пару голов хотя бы лично забил.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2018, 12:11

      глупость какая то, хотя бы один сегодня забили

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 3 марта 2018, 11:30

      Не с той ноги парень встал,бывает.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2018, 11:28

      Мы согласны и на десять голов, лишь бы они стали чемпионскими

      2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 марта 2018, 10:56

      Зачем?Ведь никто за язык никто не дёргает?

      0
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