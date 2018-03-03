Заболотный: «Забить 30 голов в десяти турах – достижимая планка»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара».

– «Амкар» наверняка выставит на арене «Санкт-Петербург» сверхплотную оборону. Для нападающих это дополнительный вызов или сплошные проблемы?

– Понятно, что люблю играть, когда больше свободы, а против насыщенной обороны действовать, конечно же, сложнее. Но как профессионал ты должен справляться и с этой задачей. Тем более если твоя команда борется за чемпионство. В данном случае это тоже проверка, с который, уверен, мы справимся.

– На сборах Манчини задал новую планку: 30 голов на команду в десяти оставшихся турах. Как вам такие цифры?

– Хорошая планка. Вполне достижимая. Верю, что наша команда ее покорит. У нас очень хороший коллектив и самое главное – атакующая игра. Так что забить можно и больше.

Матч «Зенит» – «Амкар» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.