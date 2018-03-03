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  • Заболотный: «Забить 30 голов в десяти турах – достижимая планка»

Заболотный: «Забить 30 голов в десяти турах – достижимая планка»

3 марта 2018, 01:10
25

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против «Амкара».

– «Амкар» наверняка выставит на арене «Санкт-Петербург» сверхплотную оборону. Для нападающих это дополнительный вызов или сплошные проблемы?

– Понятно, что люблю играть, когда больше свободы, а против насыщенной обороны действовать, конечно же, сложнее. Но как профессионал ты должен справляться и с этой задачей. Тем более если твоя команда борется за чемпионство. В данном случае это тоже проверка, с который, уверен, мы справимся.

– На сборах Манчини задал новую планку: 30 голов на команду в десяти оставшихся турах. Как вам такие цифры?

– Хорошая планка. Вполне достижимая. Верю, что наша команда ее покорит. У нас очень хороший коллектив и самое главное – атакующая игра. Так что забить можно и больше.

Матч «Зенит» – «Амкар» пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
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inzek
1520030714
у итальяшки от мороза и денег мозг совсем поплыл! и игроков тупостью заражает!
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Полная Канистра
1520033160
болтун шатун
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makson_klim
1520037759
придурок
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subbotaspartak
1520038062
Интересно будет посмотреть на результат, В стране недолго, а свистит как депутат.
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вместе с ЦСКА
1520046403
На словах то Лев толстой, а на деле х .й простой.... тот еще балолобол комуто может и по плечам но не тебе кривоногому
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Диктор
1520049168
Трепло-ты забей -потом хвастай.
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Zenmaster
1520060860
Забить может быть и можно -- только сложно -- биться за путёвки будут команд 8 !!!
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OfaZavr
1520061177
Манчини что-то попутал, он разве еще не понял что нашим ставить какие-то планки бесполезно)
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VVM1964
1520061875
" Съесть то он съест да кто же ему даст "
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APchelov
1520065708
Мы согласны и на десять голов, лишь бы они стали чемпионскими
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