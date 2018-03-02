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  • Кака: «Думаю, Роналду сам не мог представить, чего достигнет»

Кака: «Думаю, Роналду сам не мог представить, чего достигнет»

2 марта 2018, 22:59
2

Бывший полузащитник «Реала» Кака поделился мнением о нападающем мадридцев Криштиану Роналду.

«Я не мог представить, что он сможет зайти так далеко. Думаю, он сам не мог это представить. Он видел, что у него есть потрясающие условия, но то, чего он достиг, – невероятно.

Пять «Золотых мячей», голы за «Реал»… ты можешь вообразить это, но невозможно осознать, что он достиг всего этого в клубе.

Криштиану – очень, очень, большой игрок. Болельщики должны гордиться им. Мне повезло играть с ним на протяжении четырех лет, и я говорю своим детям, что играл с Роналду – одним из лучших игроков в мире», – сказал Кака.

Напомним, что Роналду забил 300 голов за «Реал».

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Кака Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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Татарин за ЦСКА
1520021143
лНу хоть кто-то сказал,что роналду ОДИН ИЗ лучших,а не самый лучший.
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Mr Abdullaev
1520023086
Лучший КАКА ..))
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