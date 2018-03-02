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    Кака: «Думаю, Роналду сам не мог представить, чего достигнет»

    Бывший полузащитник «Реала» Кака поделился мнением о нападающем мадридцев Криштиану Роналду.

    «Я не мог представить, что он сможет зайти так далеко. Думаю, он сам не мог это представить. Он видел, что у него есть потрясающие условия, но то, чего он достиг, – невероятно.

    Пять «Золотых мячей», голы за «Реал»… ты можешь вообразить это, но невозможно осознать, что он достиг всего этого в клубе.

    Криштиану – очень, очень, большой игрок. Болельщики должны гордиться им. Мне повезло играть с ним на протяжении четырех лет, и я говорю своим детям, что играл с Роналду – одним из лучших игроков в мире», – сказал Кака.

    Напомним, что Роналду забил 300 голов за «Реал».

    Источник: Marca

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    02.03.2018 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 марта 2018, 23:38

      Лучший КАКА ..))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 23:05

      лНу хоть кто-то сказал,что роналду ОДИН ИЗ лучших,а не самый лучший.

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