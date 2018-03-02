Кака: «Думаю, Роналду сам не мог представить, чего достигнет»

Бывший полузащитник «Реала» Кака поделился мнением о нападающем мадридцев Криштиану Роналду.

«Я не мог представить, что он сможет зайти так далеко. Думаю, он сам не мог это представить. Он видел, что у него есть потрясающие условия, но то, чего он достиг, – невероятно.

Пять «Золотых мячей», голы за «Реал»… ты можешь вообразить это, но невозможно осознать, что он достиг всего этого в клубе.

Криштиану – очень, очень, большой игрок. Болельщики должны гордиться им. Мне повезло играть с ним на протяжении четырех лет, и я говорю своим детям, что играл с Роналду – одним из лучших игроков в мире», – сказал Кака.

Напомним, что Роналду забил 300 голов за «Реал».