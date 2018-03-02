Кака – Бэйлу: «Худший враг травмированного игрока – он сам»

Бывший полузащитник «Реала» Кака дал совет нападающему мадридцев Гарету Бэйлу.

«Я понимаю, через что проходит Бэйл. Но он трижды побеждал в Лиге чемпионов, а я нет (смеется). Он многого добился с «Реалом». Все, что я могу ему сказать, это быть терпимым. Потому что он уже испытывает давление со стороны прессы, болельщиков и одноклубников.

Одноклубники не давят на тебя, а подбадривают, но когда ты травмирован, а они тренируются, это тяжело. Это другой вид давления.

И если при этом еще давить на самого себя, то становится еще сложнее. Надо избегать этого. Никто не застрахован от травм, что угодно может случиться. Худший враг травмированного игрока – он сам», – сказал Кака.