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    Кака – Бэйлу: «Худший враг травмированного игрока – он сам»

    Бывший полузащитник «Реала» Кака дал совет нападающему мадридцев Гарету Бэйлу.

    «Я понимаю, через что проходит Бэйл. Но он трижды побеждал в Лиге чемпионов, а я нет (смеется). Он многого добился с «Реалом». Все, что я могу ему сказать, это быть терпимым. Потому что он уже испытывает давление со стороны прессы, болельщиков и одноклубников.

    Одноклубники не давят на тебя, а подбадривают, но когда ты травмирован, а они тренируются, это тяжело. Это другой вид давления.

    И если при этом еще давить на самого себя, то становится еще сложнее. Надо избегать этого. Никто не застрахован от травм, что угодно может случиться. Худший враг травмированного игрока – он сам», – сказал Кака.

    Источник: Marca

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    02.03.2018 22:20
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