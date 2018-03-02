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    Давыдов: «Если не будет «Зенита-2», куда девать ребят? На завод?»

    Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мнением о дублирующей команде клуба.

    — Вы поработали полгода в «Зените-2». Мирча Луческу скептически отзывался о вторых командах. Есть что ему возразить?

    — Почему мы должны под кого-то подстраиваться? Давайте представим, что не будет «Зенита-2». Только молодежка. Выпускники академии не подходят для главной команды.

    Куда их всех девать? Где задействовать нашу молодежь? На заводе? Так они не обучены.

    — Не боязно доверять команду Зырянову, ни дня самостоятельно не работавшему?

    — Все мы когда-то начинаем. Мне тоже было непросто принять «Зенит» у Анатолия Федоровича Бышовца осенью 1998 года. У Кости есть все данные для того, чтобы стать отличным тренером. Я ему давно говорил: пора заканчивать и брать свисток.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    02.03.2018 16:22
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 марта 2018, 11:45

      А кто решил, что если ребята закончили "академию", то ОБЯЗАТЕЛЬНО они должны быть футболистами? Они получили среднее образование с "футбольным уклоном"! А дальше что? А дальше они (ребятишки) понимают, что ничего у них не вышло с футболом и нужно думать как дальше жить! Но наши "ПРОФЕССОРА академии", понимая, что толку от таких выпускников не будет создают им клуб Зенит-2, в большей степени, чтобы не закрыли их академию за не надобностью и не потерять кормушку! Вот отсюда и идет "образное оправдание про заводы"!

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 3 марта 2018, 10:39

      ...а где набрать для них заводов,--- у меня завод,под окном,стекольный--раньше 1600 рабочих в 3 смены и ИТР работало,а сейчас,наверное,душ 200 всего.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 марта 2018, 10:38

      Введите в академии факультатив для подготовки слесарей и токарей! Тогда будет выбор пахать на поле или идти на завод! А "недофутболисты" это лучше?

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 3 марта 2018, 10:07

      На заводе,между прочим,вкалывать надо,причем в большинстве цехов зарплата сдельная,то есть напрямую зависит от выработки,причем без брака,а за брак лишают премии! (Некоторым игрокам не мешало бы там поработать -тогда будет с чем сравнивать)

      2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 2 марта 2018, 21:28

      Что то я не понял, а чем плох завод? или заподло за зарплату людскую работать?

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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 2 марта 2018, 19:40

      А, что они будут делать на заводе? Кто их туда возьмёт?

      0
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      Рейтинг: -17

      xako57 2 марта 2018, 19:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com

      -4
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      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 2 марта 2018, 19:01

      На заводе тоже люди так-то

      3
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 2 марта 2018, 18:39

      А в футбол обучены?

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2018, 17:59

      стране нужны рабочие руки

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