Давыдов: «Если не будет «Зенита-2», куда девать ребят? На завод?»

А кто решил, что если ребята закончили "академию", то ОБЯЗАТЕЛЬНО они должны быть футболистами? Они получили среднее образование с "футбольным уклоном"! А дальше что? А дальше они (ребятишки) понимают, что ничего у них не вышло с футболом и нужно думать как дальше жить! Но наши "ПРОФЕССОРА академии", понимая, что толку от таких выпускников не будет создают им клуб Зенит-2, в большей степени, чтобы не закрыли их академию за не надобностью и не потерять кормушку! Вот отсюда и идет "образное оправдание про заводы"!
Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мнением о дублирующей команде клуба.
— Вы поработали полгода в «Зените-2». Мирча Луческу скептически отзывался о вторых командах. Есть что ему возразить?
— Почему мы должны под кого-то подстраиваться? Давайте представим, что не будет «Зенита-2». Только молодежка. Выпускники академии не подходят для главной команды.
Куда их всех девать? Где задействовать нашу молодежь? На заводе? Так они не обучены.
— Не боязно доверять команду Зырянову, ни дня самостоятельно не работавшему?
— Все мы когда-то начинаем. Мне тоже было непросто принять «Зенит» у Анатолия Федоровича Бышовца осенью 1998 года. У Кости есть все данные для того, чтобы стать отличным тренером. Я ему давно говорил: пора заканчивать и брать свисток.