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  • Давыдов: «Если не будет «Зенита-2», куда девать ребят? На завод?»

Давыдов: «Если не будет «Зенита-2», куда девать ребят? На завод?»

2 марта 2018, 16:22
23

Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мнением о дублирующей команде клуба.

— Вы поработали полгода в «Зените-2». Мирча Луческу скептически отзывался о вторых командах. Есть что ему возразить?

— Почему мы должны под кого-то подстраиваться? Давайте представим, что не будет «Зенита-2». Только молодежка. Выпускники академии не подходят для главной команды.

Куда их всех девать? Где задействовать нашу молодежь? На заводе? Так они не обучены.

— Не боязно доверять команду Зырянову, ни дня самостоятельно не работавшему?

— Все мы когда-то начинаем. Мне тоже было непросто принять «Зенит» у Анатолия Федоровича Бышовца осенью 1998 года. У Кости есть все данные для того, чтобы стать отличным тренером. Я ему давно говорил: пора заканчивать и брать свисток.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит-2 Давыдов Анатолий
Комментарии (23)
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Тони Монтана Б
1519997224
От работы на заводе толку будет больше, чем от футбола и траты народных денег.
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insider_retro
1519997683
Набирают ребят, готовят и выпускают в ... пустоту! Мало кто из них закрепится в молодёжных командах, а уж первый взрослый контракт светит только единицам! И это не тонкости отбора лучших, это - раскрученный механизм работы академий в холостую...
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Путник 13
1519998026
Академия нужна ..но отбор там не совсем правильный ...мне говорили люди чтобы ребёнок туда попал нужно заплатить ..может поэтому туда попадают не самые одарённые..
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Сержтир
1519998351
Пускай сейчас найдут работающий завод при Плутине 75000 заводов и фабрик закрылись, так что с этим у них будут большие проблемы.
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paracetamol
1520002251
Они бы и пошли, да где сегодня заводы эти? Позакрывалися все.
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Полная Канистра
1520002748
стране нужны рабочие руки
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Тазит
1520005160
А в футбол обучены?
Ответить
Tolegeniskakov
1520006462
На заводе тоже люди так-то
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xako57
1520006776
Классный сайт с договорными матчами, взял у них 5 матчей и 5 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Сайт - 1einsider.com
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Razvedchik - sniper
1520015302
Что то я не понял, а чем плох завод? или заподло за зарплату людскую работать?
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