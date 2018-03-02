Давыдов: «Если не будет «Зенита-2», куда девать ребят? На завод?»

Директор академии «Зенита» Анатолий Давыдов поделился мнением о дублирующей команде клуба.

— Вы поработали полгода в «Зените-2». Мирча Луческу скептически отзывался о вторых командах. Есть что ему возразить?

— Почему мы должны под кого-то подстраиваться? Давайте представим, что не будет «Зенита-2». Только молодежка. Выпускники академии не подходят для главной команды.

Куда их всех девать? Где задействовать нашу молодежь? На заводе? Так они не обучены.

— Не боязно доверять команду Зырянову, ни дня самостоятельно не работавшему?

— Все мы когда-то начинаем. Мне тоже было непросто принять «Зенит» у Анатолия Федоровича Бышовца осенью 1998 года. У Кости есть все данные для того, чтобы стать отличным тренером. Я ему давно говорил: пора заканчивать и брать свисток.