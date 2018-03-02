Агуэро является лидером в трансферном списке «Реала»

хз, насчет агуэро двоякие чувства. Конечно как нападающий он не плох, он ведь агуэро из атлетико это раз. он хороший друг месси это два.. какой реал блин, он в барсу не лез , а тут реал. Да и как игрок странный он, скилы высокие конечно, но травмы ... 29 лет.. Может совсем мало поиграть.. Неужели реал не может нормального напада подписать не понимаю. Лева старый уже, агуэро не совсем топовый из-за травм... да лучше б обамеянга взяли, он хоть тоже не бог , но блин, молодой хотя бы, а от этих двух ждать особо нечего. Пару сезонов и все.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро входит в трансферные интересы рядя серьезных европейских клубов, среди которых выделяется «Реал». Известно, что он находится во главе списков скаутов «королевского клуба».
«Реал» готов выплатить за трансфер аргентинца не менее 60 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт 29-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2020 года.
В текущем сезоне Агуэро провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 30 голов.