Агуэро является лидером в трансферном списке «Реала»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро входит в трансферные интересы рядя серьезных европейских клубов, среди которых выделяется «Реал». Известно, что он находится во главе списков скаутов «королевского клуба».

«Реал» готов выплатить за трансфер аргентинца не менее 60 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт 29-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Агуэро провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 30 голов.