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    Агуэро является лидером в трансферном списке «Реала»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро входит в трансферные интересы рядя серьезных европейских клубов, среди которых выделяется «Реал». Известно, что он находится во главе списков скаутов «королевского клуба».

    «Реал» готов выплатить за трансфер аргентинца не менее 60 миллионов фунтов стерлингов. Действующий контракт 29-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до лета 2020 года.

    В текущем сезоне Агуэро провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забив в них 30 голов.

    Источник: Express.co.uk

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    02.03.2018 10:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 марта 2018, 12:40

      хз, насчет агуэро двоякие чувства. Конечно как нападающий он не плох, он ведь агуэро из атлетико это раз. он хороший друг месси это два.. какой реал блин, он в барсу не лез , а тут реал. Да и как игрок странный он, скилы высокие конечно, но травмы ... 29 лет.. Может совсем мало поиграть.. Неужели реал не может нормального напада подписать не понимаю. Лева старый уже, агуэро не совсем топовый из-за травм... да лучше б обамеянга взяли, он хоть тоже не бог , но блин, молодой хотя бы, а от этих двух ждать особо нечего. Пару сезонов и все.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 марта 2018, 11:51

      То Ливандовски,то Кейн,то Икарди,уже Агуэро.Да как за..е.бали вы с трансферными слухами!!!

      1
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 2 марта 2018, 10:51

      Мне кажется, Агуэро даже не рассматривается как возможный трансфер. Возраст и частые травмы.

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 2 марта 2018, 10:38

      Да кто только у них там и не является лидером списка.....Только трезвонят налево и направо, больше шумиху только создают..

      1
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 2 марта 2018, 10:34

      Как всегда...

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 марта 2018, 10:28

      Что бы состоялись подобный переходы, нужно, что бы многое сложилось и урегулировалось... Пока только лидерство в списках...

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > insider_retro 2 марта 2018, 11:52

      Да по слухам там пол мира Реал покупает)))

      3
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      Рейтинг: +301

      23igkra 2 марта 2018, 10:23

      Было бы круто. Из МС в любом случае ему лучше уйти

      -1
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 2 марта 2018, 10:19

      Видимо с Федей договориться не удалось, решили купить кого попроще)))

      2
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