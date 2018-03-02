На протяжении 78 матчей в Примере в ворота «Барселоны» не назначались пенальти

Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.

Нападающий «Лас-Пальмаса» Хонатан Кальери реализовал пенальти в этой встрече, чем прервал серию каталонцев из 78 матчей в Примере без назначенных в их ворота пенальти. Эта рекордная для клуба серия длилась более двух лет, начавшись 14 февраля 2016 года.