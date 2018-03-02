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    На протяжении 78 матчей в Примере в ворота «Барселоны» не назначались пенальти

    Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.

    Нападающий «Лас-Пальмаса» Хонатан Кальери реализовал пенальти в этой встрече, чем прервал серию каталонцев из 78 матчей в Примере без назначенных в их ворота пенальти. Эта рекордная для клуба серия длилась более двух лет, начавшись 14 февраля 2016 года.

    Источник: Twitter

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    02.03.2018 06:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 марта 2018, 12:45

      Ну для стиля барсы это не мудрено. Тем более барса играет стабильно последние годы. Не то что реал в этом сезоне, когда пропускает в каждом матче блин. это реал может словить контратаку в свои ворота, ибо играет так, на встречных курсах, все в атаку. А барса играет более тихо спокойно и разумно. И если реалу по воротам лупят по 5-10 раз в матче, то барсе явно 2-3 удара каких , так что шансов для получения пеналя в свои ворота у них мало. И даже не в защите дело ,защита у них далеко не лучшая в мире. Просто баланс и всегда сзади много игроков, а у реала при угловых порой один остается))) и тот опорник) ибо все лезут вперед, что варан что рамос.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 марта 2018, 12:04

      Своей уверенной игрой Барселона магически действует на судей (в назначении 11 метровых).

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 марта 2018, 10:26

      Надо теперь обыгрывать Атлетико в след. туре. А то на пятки уже наступают.

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      Рейтинг: +1743

      Alex Y 2 марта 2018, 08:40

      В ничью с Барселоной , молодцы)

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 марта 2018, 08:16

      грамотная защита

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 марта 2018, 06:36

      Когда-то это должно было случиться.

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