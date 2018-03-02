На протяжении 78 матчей в Примере в ворота «Барселоны» не назначались пенальти

Ну для стиля барсы это не мудрено. Тем более барса играет стабильно последние годы. Не то что реал в этом сезоне, когда пропускает в каждом матче блин. это реал может словить контратаку в свои ворота, ибо играет так, на встречных курсах, все в атаку. А барса играет более тихо спокойно и разумно. И если реалу по воротам лупят по 5-10 раз в матче, то барсе явно 2-3 удара каких , так что шансов для получения пеналя в свои ворота у них мало. И даже не в защите дело ,защита у них далеко не лучшая в мире. Просто баланс и всегда сзади много игроков, а у реала при угловых порой один остается))) и тот опорник) ибо все лезут вперед, что варан что рамос.
Накануне состоялся матч 26-го тура испанской Примеры, в котором «Лас-Пальмас» принимал «Барселону». Команды не смогли выявить победителя – 1:1.
Нападающий «Лас-Пальмаса» Хонатан Кальери реализовал пенальти в этой встрече, чем прервал серию каталонцев из 78 матчей в Примере без назначенных в их ворота пенальти. Эта рекордная для клуба серия длилась более двух лет, начавшись 14 февраля 2016 года.