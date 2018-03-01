Гранеро: «ЦСКА на 100 процентов готов к возобновлению чемпионата. Нас ждет успешная весна!»

Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро поделился мнением о готовности команды к возобновлению сезона.

– Очень приятно осознавать, что в ЦСКА собраны большие профессионалы. Данные, которые мы ежедневно получаем, свидетельствуют о том, что наши игроки великолепно работают.

– Что скажете о молодых армейцах?

– Это и к ним относится в полной мере! У ребят хорошие показатели и в тренировках, и в матчах. Намного лучше, чем год назад. Значит, молодежь окрепла, парни прибавляют, становятся сильнее и лучше. Не случайно они получают игровое время. Такое доверие можно заслужить только тяжелой работой.

– Насколько команда готова к возобновлению чемпионата России, на ваш взгляд?

– На 100 процентов. Немаловажно, что практически все футболисты основной обоймы прошли зимние сборы, что называется, от и до. Не в последнюю очередь потому, что мы грамотно контролировали нагрузки.

– В последние годы ПФК ЦСКА очень уверенно проводит весеннюю часть сезона. В минувшем первенстве, например, армейцы после зимнего перерыва набрали наибольшее количество очков среди всех клубов премьер-лиги.

– Убежден, что и сейчас нас ждет успешная весна! Вижу, в каком состоянии находятся футболисты, как они прибавили за время сборов. Мы готовы к грядущим испытаниям и должны пройти их с честью.

Матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА – «Урал» пройдет 3 марта в Москве.