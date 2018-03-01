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    Гранеро: «ЦСКА на 100 процентов готов к возобновлению чемпионата. Нас ждет успешная весна!»

    Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро поделился мнением о готовности команды к возобновлению сезона.

    – Очень приятно осознавать, что в ЦСКА собраны большие профессионалы. Данные, которые мы ежедневно получаем, свидетельствуют о том, что наши игроки великолепно работают.

    – Что скажете о молодых армейцах?

    – Это и к ним относится в полной мере! У ребят хорошие показатели и в тренировках, и в матчах. Намного лучше, чем год назад. Значит, молодежь окрепла, парни прибавляют, становятся сильнее и лучше. Не случайно они получают игровое время. Такое доверие можно заслужить только тяжелой работой.

    – Насколько команда готова к возобновлению чемпионата России, на ваш взгляд?

    – На 100 процентов. Немаловажно, что практически все футболисты основной обоймы прошли зимние сборы, что называется, от и до. Не в последнюю очередь потому, что мы грамотно контролировали нагрузки.

    – В последние годы ПФК ЦСКА очень уверенно проводит весеннюю часть сезона. В минувшем первенстве, например, армейцы после зимнего перерыва набрали наибольшее количество очков среди всех клубов премьер-лиги.

    – Убежден, что и сейчас нас ждет успешная весна! Вижу, в каком состоянии находятся футболисты, как они прибавили за время сборов. Мы готовы к грядущим испытаниям и должны пройти их с честью.

    Матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА – «Урал» пройдет 3 марта в Москве.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    01.03.2018 22:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 2 марта 2018, 10:36

      я думал это новая фамилия гинера!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 марта 2018, 10:31

      "Павлины, говоришь". На 100%. Тогда посмотрим в конце мая. Но, по-любому - удачи!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 2 марта 2018, 10:28

      Удачи и всех благ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 марта 2018, 08:15

      ПФК ЦСКА, удачи в играх чемпионата России и лиге Европы. Всем игрокам
      здоровья и без травм.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 2 марта 2018, 02:42

      Ждём побед!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Хакасия 2 марта 2018, 06:54

      Только их и ждём!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 2 марта 2018, 01:52

      ну, если готовы...то ВПЕРЁД всех рвать и забивать...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 2 марта 2018, 00:03

      Дай Бог ребята! Нужно минимум в ЛЧ войти, а там, чем чёрт не шутит, можно и за титул побороться!!! Удачи нам весной!!!

      6
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 22:44

      Удачи,красно-синяя семья.надеюсь всё будет хорошо и минимум 3 место возьмём.
      ЦСКА всегда будет первым!!!
      P.S Васину здоровья и скорейшего выздоровления!!!

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