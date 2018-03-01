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  • Гранеро: «ЦСКА на 100 процентов готов к возобновлению чемпионата. Нас ждет успешная весна!»

Гранеро: «ЦСКА на 100 процентов готов к возобновлению чемпионата. Нас ждет успешная весна!»

1 марта 2018, 22:25
9

Тренер ЦСКА по физподготовке Паулино Гранеро поделился мнением о готовности команды к возобновлению сезона.

– Очень приятно осознавать, что в ЦСКА собраны большие профессионалы. Данные, которые мы ежедневно получаем, свидетельствуют о том, что наши игроки великолепно работают.

– Что скажете о молодых армейцах?

– Это и к ним относится в полной мере! У ребят хорошие показатели и в тренировках, и в матчах. Намного лучше, чем год назад. Значит, молодежь окрепла, парни прибавляют, становятся сильнее и лучше. Не случайно они получают игровое время. Такое доверие можно заслужить только тяжелой работой.

– Насколько команда готова к возобновлению чемпионата России, на ваш взгляд?

– На 100 процентов. Немаловажно, что практически все футболисты основной обоймы прошли зимние сборы, что называется, от и до. Не в последнюю очередь потому, что мы грамотно контролировали нагрузки.

– В последние годы ПФК ЦСКА очень уверенно проводит весеннюю часть сезона. В минувшем первенстве, например, армейцы после зимнего перерыва набрали наибольшее количество очков среди всех клубов премьер-лиги.

– Убежден, что и сейчас нас ждет успешная весна! Вижу, в каком состоянии находятся футболисты, как они прибавили за время сборов. Мы готовы к грядущим испытаниям и должны пройти их с честью.

Матч 21-го тура РФПЛ ЦСКА – «Урал» пройдет 3 марта в Москве.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (9)
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Татарин за ЦСКА
1519933444
Удачи,красно-синяя семья.надеюсь всё будет хорошо и минимум 3 место возьмём. ЦСКА всегда будет первым!!! P.S Васину здоровья и скорейшего выздоровления!!!
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Sanek85
1519938213
Дай Бог ребята! Нужно минимум в ЛЧ войти, а там, чем чёрт не шутит, можно и за титул побороться!!! Удачи нам весной!!!
Ответить
vovan55
1519944775
ну, если готовы...то ВПЕРЁД всех рвать и забивать...
Ответить
Хакасия
1519947770
Ждём побед!
Ответить
vladimir-7
1519967718
ПФК ЦСКА, удачи в играх чемпионата России и лиге Европы. Всем игрокам здоровья и без травм.
Ответить
OOOVVV.
1519975698
Удачи и всех благ!
Ответить
+50/-50
1519975892
"Павлины, говоришь". На 100%. Тогда посмотрим в конце мая. Но, по-любому - удачи!!!
Ответить
зенит ничто
1519976186
я думал это новая фамилия гинера!
Ответить
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