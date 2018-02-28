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  • РФС: «Перенос игры «Крыльев Советов» и «Спартака» в Сочи? Можно было и в Дубай»

РФС: «Перенос игры «Крыльев Советов» и «Спартака» в Сочи? Можно было и в Дубай»

28 февраля 2018, 20:15
14

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

– Какая температура была в Самаре в момент замера?

– Минус 15, сильный ветер. Матч перенесен и состоится в Самаре в более комфортных условиях для футболистов и зрителей. Приняли мудрое решение.

– Как царь Соломон поступили.

– Нет, до царизма нам далеко, на него не ориентируемся. Страсти поулягутся, мы забьем норму в регламенты соревнований.

– Перенесенный матч состоится в апреле?

– Думаю, да – предварительно так. По раскладам так получается. Но решение будет принято в ближайшие дни.

– Не рассматривали проведение четвертьфиналов в Сочи?

– Можно же весь чемпионат там провести… Только для кого? В Дубае еще можно провести… Надо играть для своего зрителя. Допустим, загнали бы в Сочи – сколько бы туда приехало болельщиков?

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (14)
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Axe111
1519838301
Какое мудрое решение? ???? Дебилы тупоголовые. Собаки
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anatolich72
1519838319
ЖЛОБ.
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VVM1964
1519838813
Козлопас , еще ерничает . Пусть лучше " весеннюю " часть игр открывают товарищескими показательными играми чиновников от футбола , а осеннюю закрывают таким же макаром - на своей шкуре попробую как оно . ( и не на закрытом стадионе )
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Полная Канистра
1519839051
шуты и клоуны вам в цирк надо детишки вас там заждались
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Полная Канистра
1519839111
он чё того ку-ку
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серега кашин
1519840350
да хоть на луну, но на по яйца же в снегу играть и жопу морозить
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zigbert
1519841146
Вот так из за головотяпства получаются такие казусы.
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DOCTOR PENALTY
1519841881
Для своего зрителя надо играть в приемлемых условиях в футбол. При -15 это уже не футбол
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lordmrv
1519844509
А почему не в Дубай? Зарубежные команды проводят выставочные игры и на них много болельщиков собирается. Как по мне, так я лучше бы в Дубай поехал, чем в Дубак (Самару) в это время года. Парни, простите, но поддержка командам из России была бы не меньше, чем в Самаре.
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OfaZavr
1519889735
научитесь уже не через одно место календарь составлять и верните весна-осень тогда не придется думать куда что переносить, отменять матчи и заставлять команды играть в нечеловеческих условиях.
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