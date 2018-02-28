РФС: «Перенос игры «Крыльев Советов» и «Спартака» в Сочи? Можно было и в Дубай»

Глава департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

– Какая температура была в Самаре в момент замера?

– Минус 15, сильный ветер. Матч перенесен и состоится в Самаре в более комфортных условиях для футболистов и зрителей. Приняли мудрое решение.

– Как царь Соломон поступили.

– Нет, до царизма нам далеко, на него не ориентируемся. Страсти поулягутся, мы забьем норму в регламенты соревнований.

– Перенесенный матч состоится в апреле?

– Думаю, да – предварительно так. По раскладам так получается. Но решение будет принято в ближайшие дни.

– Не рассматривали проведение четвертьфиналов в Сочи?

– Можно же весь чемпионат там провести… Только для кого? В Дубае еще можно провести… Надо играть для своего зрителя. Допустим, загнали бы в Сочи – сколько бы туда приехало болельщиков?

«Спартак» против морозов. Главное о матче, которого не будет