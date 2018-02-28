Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Крылья Советов»: «Такой поляны на «Металлурге» зимой еще не было»

«Крылья Советов»: «Такой поляны на «Металлурге» зимой еще не было»

28 февраля 2018, 14:01
33

Официальный твиттер-аккаунт «Крыльев Советов» опубликовал фотографию поля, на котором команда примет «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Однозначно такой поляны на «Металлурге» еще не было», – говорится в тексте записи.

Ранее сообщалось о возможной отмене матча из-за погоды. По информации красно-белых, сегодня в Самаре было минус 18.

Гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков сказал, что игра состоится. Встреча запланирована на 17:30 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1519816502
Как достали эти новости про КС и Спартак!!!
Ответить
VGreen
1519816896
как же убог этот стадион. быстрей бы перестали на таких аренах у нас играть
Ответить
Lev Aleks
1519817078
Из далека неплохо смотрится, наверное поэтому так и сфоткали)))
Ответить
BANNIKOV1970
1519817114
хватит пургу нести
Ответить
PNZ1985
1519817292
как в лихие 90! супер, даже посм 2 тайм, когда еще холоднее будет!))
Ответить
momwig_
1519819268
Ну так и играйте на ней со своим же дублем ,доставьте радость своим болелам
Ответить
Shogun
1519820708
В первый раз наблюдаю клуб, которому на собственную полянку насрать, у них газон естественный и тупа оставляют на отъ...бись зимовать не накрыв его плёнкой, у нас в городе синтетику плёнкой накрывают и оставляют зимовать, а этим вообще пох...уй на газон и на второй тайм будет болото
Ответить
ks75
1519820910
У нас в тени сейчас минус 20,какой на фиг футбол?????? В такую погоду и в хоккей холодно играть!!!!!! Это больше смахивать будет на издевательство в концлагере,когда фашисты узников на мороз выгоняли! Если у нас чиновники то и дело говорят что футбол для зрителей,то пусть мутко и компания приедут к нам в Самару и посидят с болельщиками на простой трибуне,на креслах в снегу и без возможности пронести на стадион хоть чтото что можно постелить на сиденье или укрыться дополнительно от холода! А еще с собой пусть возьмут своих детей и внуков,показать им придуманную забаву-футбол на Руси в мороз минус 20!!!!!!!
Ответить
Dimon013
1519823352
Если у команды нет поля играть в такую погоду, перенесите игру в Сочи, Краснодар, Грозный...
Ответить
Боцман59rus
1519824343
в каспийске у Анжи такая и летом большая редкость, а тов. шашкина отвозить е.п.л.о.м по этой чудополяне, чтоб до конца года не в твиттере глупости редактировал, а кожу новую наращивал на чайнике))) -командам без травм, спартаку победы, Андрюху ждем в РФПЛ
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
22:49
15
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
22:41
3
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
22:13
9
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
22:08
4
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
21:57
2
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
21:41
2
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
21:15
8
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
2
Все новости
Все новости
Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)
22:57
«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»
22:30
1
Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»
21:35
6
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
20:40
4
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
27
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
2
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:53
Где смотреть матч «Рубин» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:51
1
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 19 августа 2026
09:48
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
Вчера, 10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
1
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+