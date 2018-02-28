«Крылья Советов»: «Такой поляны на «Металлурге» зимой еще не было»

Официальный твиттер-аккаунт «Крыльев Советов» опубликовал фотографию поля, на котором команда примет «Спартак» в рамках 1/4 финала Кубка России.

«Однозначно такой поляны на «Металлурге» еще не было», – говорится в тексте записи.

Ранее сообщалось о возможной отмене матча из-за погоды. По информации красно-белых, сегодня в Самаре было минус 18.

Гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков сказал, что игра состоится. Встреча запланирована на 17:30 по московскому времени.