Стерлинг отказал Пересу в переходе в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не стал рассматривать возможность перейти в «Реал».

Президент мадридского клуба Флорентино Перес связался с представителями англичанина, для того, чтобы разведать ситуацию. Однако в итоге ему был передан ответ футболиста: «Спасибо, но нет».

В нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 36-ти матчах, записав в свой актив 20 мячей и 10 голевых передач. Его контракт с «горожанами» рассчитан до 2020 года, а стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.