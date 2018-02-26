Гюндоган: «Немного странно играть с «Арсеналом» дважды за четыре дня»

Полузащитник «Манчестер Сити» Иклай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала».

«Мы знаем, что «Арсенал» способен играть, у них сильная команда. Это будет сложный матч, мы должны быть готовы. Будет непросто. Немного странно играть против них дважды за четыре дня», – сказал Гюндоган.

Напомним, что в воскресенье «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги со счетом 0:3. Матч 28-го тура АПЛ между этими командами пройдет 1 марта на «Эмирейтс».