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    Гюндоган: «Немного странно играть с «Арсеналом» дважды за четыре дня»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Иклай Гюндоган поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против «Арсенала».

    «Мы знаем, что «Арсенал» способен играть, у них сильная команда. Это будет сложный матч, мы должны быть готовы. Будет непросто. Немного странно играть против них дважды за четыре дня», – сказал Гюндоган.

    Напомним, что в воскресенье «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги со счетом 0:3. Матч 28-го тура АПЛ между этими командами пройдет 1 марта на «Эмирейтс».

    Источник: Skysports

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    26.02.2018 23:25
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 февраля 2018, 11:05

      арсенал победит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 27 февраля 2018, 00:10

      тяжело будет повторить тот же итог...

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