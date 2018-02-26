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  • Чичарито мог перейти в «Зенит», когда клуб тренировал Виллаш-Боаш

Чичарито мог перейти в «Зенит», когда клуб тренировал Виллаш-Боаш

26 февраля 2018, 22:20
9

Бывший главный тренер «Зенита» и «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что контактировал с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Чичарито по поводу трансфера.

«Я был близок к подписанию Чичарито. У меня были очень хорошие отношения с ним. Когда я тренировал «Тоттенхэм» и «Зенит», я пытался подписать его. Но он говорил, что хочет пробиться в состав «Манчестер Юнайтед» и будет бороться до конца.

Он слишком верил в себя. Мы не смогли прийти к договоренности», – сказал Виллаш-Боаш.

Сейчас Чичарито выступает за «Вест Хэм». В текущем сезоне АПЛ мексиканский игрок провел 22 матча, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Зенит Вест Хэм Манчестер Юнайтед Чичарито Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (9)
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baden69
1519679022
Был чересчур самоуверен, поэтому теперь играет в Вест Хэме...
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Антон bx14e
1519679421
один из переоценённых.... вот Савиола был,тоже малыш,но гораздо лучше
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Axe111
1519681509
Мог не мог. Очередной бред
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DeStar
1519685886
Задрали такие новости... толку с них . Каждый игрок из каждого клуба мог куда-то перейти когда нибудь, и роналду мог играть в цверне какой-нибудь , месси вообще играть в хоккей, а ибра стать венерологом.
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Garrincha58
1519713853
какая разница теперь то
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mamba9090909
1519714533
Ну мог и мог. Больше писать не о чем?
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raritet
1519719267
На фоне этой " новости" и моя новость прошла бы на ура: В молодости я мечтал играть за Ювентус, но не смог , потому что мой преподаватель по классу скрипки Эмиль Финкельштейн говорил мне "Иосиф, ты что идиот? Футбол -занятие для балбесов, а ты все-таки музыкант"////
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СОКОЛ САРАТОВ
1519720754
мог да не смог
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Зенит 12
1519723640
Если не перешел что мешки ворочать
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