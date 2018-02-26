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    Чичарито мог перейти в «Зенит», когда клуб тренировал Виллаш-Боаш

    Бывший главный тренер «Зенита» и «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что контактировал с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Чичарито по поводу трансфера.

    «Я был близок к подписанию Чичарито. У меня были очень хорошие отношения с ним. Когда я тренировал «Тоттенхэм» и «Зенит», я пытался подписать его. Но он говорил, что хочет пробиться в состав «Манчестер Юнайтед» и будет бороться до конца.

    Он слишком верил в себя. Мы не смогли прийти к договоренности», – сказал Виллаш-Боаш.

    Сейчас Чичарито выступает за «Вест Хэм». В текущем сезоне АПЛ мексиканский игрок провел 22 матча, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

    Источник: ESPN

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    26.02.2018 22:20
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 27 февраля 2018, 12:27

      Если не перешел что мешки ворочать

      1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 27 февраля 2018, 11:39

      мог да не смог

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 27 февраля 2018, 11:14

      На фоне этой " новости" и моя новость прошла бы на ура: В молодости я мечтал играть за Ювентус, но не смог , потому что мой преподаватель по классу скрипки Эмиль Финкельштейн говорил мне "Иосиф, ты что идиот? Футбол -занятие для балбесов, а ты все-таки музыкант"////

      0
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 27 февраля 2018, 09:55

      Ну мог и мог. Больше писать не о чем?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 27 февраля 2018, 09:44

      какая разница теперь то

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 27 февраля 2018, 01:58

      Задрали такие новости... толку с них . Каждый игрок из каждого клуба мог куда-то перейти когда нибудь, и роналду мог играть в цверне какой-нибудь , месси вообще играть в хоккей, а ибра стать венерологом.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 27 февраля 2018, 00:45

      Мог не мог. Очередной бред

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 27 февраля 2018, 00:10

      один из переоценённых....
      вот Савиола был,тоже малыш,но гораздо лучше

      0
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      Рейтинг: +2390

      baden69 27 февраля 2018, 00:03

      Был чересчур самоуверен, поэтому теперь играет в Вест Хэме...

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