Чичарито мог перейти в «Зенит», когда клуб тренировал Виллаш-Боаш

Бывший главный тренер «Зенита» и «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш рассказал, что контактировал с экс-форвардом «Манчестер Юнайтед» Чичарито по поводу трансфера.

«Я был близок к подписанию Чичарито. У меня были очень хорошие отношения с ним. Когда я тренировал «Тоттенхэм» и «Зенит», я пытался подписать его. Но он говорил, что хочет пробиться в состав «Манчестер Юнайтед» и будет бороться до конца.

Он слишком верил в себя. Мы не смогли прийти к договоренности», – сказал Виллаш-Боаш.

Сейчас Чичарито выступает за «Вест Хэм». В текущем сезоне АПЛ мексиканский игрок провел 22 матча, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи.