Хамес может быть включен в сделку по трансферу Левандовского в «Реал»

да зачем он в таком возрасте то! .он хорош, только что? платить 150 мультов за игрока на сезон? на два? да лучше уже бы мбаппе купили, да, может малой и кот в мешке, но у него впереди лет 12 доказывать, развиваться и бороться. А лева.. Бред.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Реал», сообщает AS со ссылкой на RCN. Сумма трансфера оценивается в 150 миллионов евро.
Чтобы снизить цену, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат «Реалу». Сейчас колумбиец находится в аренде в «Баварии», у мюнхенцев есть право выкупа игрока за 42 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что агент поляка контактировал с «Реалом».