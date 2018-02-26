Хамес может быть включен в сделку по трансферу Левандовского в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Реал», сообщает AS со ссылкой на RCN. Сумма трансфера оценивается в 150 миллионов евро.

Чтобы снизить цену, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат «Реалу». Сейчас колумбиец находится в аренде в «Баварии», у мюнхенцев есть право выкупа игрока за 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что агент поляка контактировал с «Реалом».