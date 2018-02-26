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    Хамес может быть включен в сделку по трансферу Левандовского в «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может перейти в «Реал», сообщает AS со ссылкой на RCN. Сумма трансфера оценивается в 150 миллионов евро.

    Чтобы снизить цену, мадридцы готовы включить в сделку полузащитника Хамеса Родригеса, права на которого принадлежат «Реалу». Сейчас колумбиец находится в аренде в «Баварии», у мюнхенцев есть право выкупа игрока за 42 миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что агент поляка контактировал с «Реалом».

    Источник: AS

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    26.02.2018 20:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 27 февраля 2018, 01:54

      да зачем он в таком возрасте то! .он хорош, только что? платить 150 мультов за игрока на сезон? на два? да лучше уже бы мбаппе купили, да, может малой и кот в мешке, но у него впереди лет 12 доказывать, развиваться и бороться. А лева.. Бред.

      0
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      Рейтинг: +1893

      isco2307 26 февраля 2018, 22:53

      краще Ікарді купити

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 26 февраля 2018, 21:09

      за 30-летнего затухающего поляка 150 мультов-да румминигге его в подарочной упаковке лично в мадрид доставит и даже чаевых не попросит)) а с хамесом бавария скорее всего решит что делать только в след.сезоне

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 26 февраля 2018, 21:05

      Нах...й им бревно сдалось, отжил Хамес свое, пусть в Арсенал чешит, там шлак любят или пусть, как Гайтан и Карраско, в Китай сваливает

      7
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 26 февраля 2018, 20:40

      В матче с Бешикташем Родригеса очень странно заменили перед перерывом. Шел он недовольный. Так что не верю в эту сделку. Больше верю в его переход в английский чемп.

      2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Ljungberg9 26 февраля 2018, 22:00

      у него что-то с голеностопом и из-за этого его юппи заменил, потом вроде как был повтор, на котором хамес замену просил

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 26 февраля 2018, 20:35

      удачно будет для Баварии

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