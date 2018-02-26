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    «Реал» намерен вернуть Омара из «Айнтрахта»

    «Реал» заплатит «Айнтрахту» 4 миллиона евро за полузащитника Омара.

    Испанец провел в мадридском клуб шесть лет, выступая преимущественно за вторую и третью команды сливочных, прежде чем перебраться в Бундеслигу в 2016 году.

    Теперь же «галактикос» хотят вернуть 25-летнего футболиста, активировав пункт о его обратном выкупе в договоре с клубом из Франкфурта. В то же время ожидается, что «Айнтрахт» попросит взамен хавбека Маркоса Льоренте.

    Источник: AS

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    26.02.2018 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 26 февраля 2018, 17:03

      Хорошо франкфуртцы с Реалом взаимодействуют. Тот же Валехо здорово смотрелся.

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