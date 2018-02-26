«Реал» намерен вернуть Омара из «Айнтрахта»

«Реал» заплатит «Айнтрахту» 4 миллиона евро за полузащитника Омара.

Испанец провел в мадридском клуб шесть лет, выступая преимущественно за вторую и третью команды сливочных, прежде чем перебраться в Бундеслигу в 2016 году.

Теперь же «галактикос» хотят вернуть 25-летнего футболиста, активировав пункт о его обратном выкупе в договоре с клубом из Франкфурта. В то же время ожидается, что «Айнтрахт» попросит взамен хавбека Маркоса Льоренте.