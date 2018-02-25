22 футболиста «Зенита» отправились на сбор в Италию

«Зенит» отправился на сбор в Рим. В Италию полетели 22 футболиста, в том числе новички команды Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин.

Вратари: Лунев, Лодыгин, Бабурин.

Защитники: Набиуллин, Терентьев, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Кришито, Иванович.

Полузащитники: Оздоев, Паредес, Плетнев, Краневиттер, Ригони, Ерохин, Кузяев.



Нападающие: Дриусси, Полоз, Заболотный, Кокорин.

Ближайший матч «Зенит» проведет 3 марта против «Амкара» в рамках 21-го тура чемпионата России.