22 футболиста «Зенита» отправились на сбор в Италию

Самое смешное, что там сейчас в некоторых районах снега не меньше.)
«Зенит» отправился на сбор в Рим. В Италию полетели 22 футболиста, в том числе новички команды Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин.
Вратари: Лунев, Лодыгин, Бабурин.
Защитники: Набиуллин, Терентьев, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Кришито, Иванович.
Полузащитники: Оздоев, Паредес, Плетнев, Краневиттер, Ригони, Ерохин, Кузяев.
Нападающие: Дриусси, Полоз, Заболотный, Кокорин.
Ближайший матч «Зенит» проведет 3 марта против «Амкара» в рамках 21-го тура чемпионата России.