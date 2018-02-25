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    22 футболиста «Зенита» отправились на сбор в Италию

    «Зенит» отправился на сбор в Рим. В Италию полетели 22 футболиста, в том числе новички команды Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин.

    Вратари: Лунев, Лодыгин, Бабурин.

    Защитники: Набиуллин, Терентьев, Мевля, Маммана, Смольников, Жирков, Кришито, Иванович.

    Полузащитники: Оздоев, Паредес, Плетнев, Краневиттер, Ригони, Ерохин, Кузяев.

    Нападающие: Дриусси, Полоз, Заболотный, Кокорин.

    Ближайший матч «Зенит» проведет 3 марта против «Амкара» в рамках 21-го тура чемпионата России.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.02.2018 14:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 февраля 2018, 22:49

      Самое смешное, что там сейчас в некоторых районах снега не меньше.)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 февраля 2018, 16:43

      может вообще переехать в серию А

      3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 февраля 2018, 16:22

      Хорошо, когда тренер итальянец, тогда и сборы в Италии. Это вам не Румыния

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 25 февраля 2018, 15:09

      Нормальненько так...

      1
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