Канте: «Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, нам надо побеждать «МЮ»

Полузащитник «Челси» Н'голо Канте поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Важно побеждать. АПЛ – это еще одно соревнование, мы четвертые в таблице, и если мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, нам нужно выигрывать такие матчи.

Мы знаем, что у «МЮ» хорошие игроки, но здесь одна команда играет против другой. Наша тактика против их тактики. Дома мы неплохо сыграли с ними. Думаю, сейчас все будет немного по-другому, и надеюсь, мы сможем выиграть», – сказал Канте.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня в Манчестере. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 17:05 по московскому времени.