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    Канте: «Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, нам надо побеждать «МЮ»

    Полузащитник «Челси» Н'голо Канте поделился ожиданиями от матча 28-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Важно побеждать. АПЛ – это еще одно соревнование, мы четвертые в таблице, и если мы хотим попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне, нам нужно выигрывать такие матчи.

    Мы знаем, что у «МЮ» хорошие игроки, но здесь одна команда играет против другой. Наша тактика против их тактики. Дома мы неплохо сыграли с ними. Думаю, сейчас все будет немного по-другому, и надеюсь, мы сможем выиграть», – сказал Канте.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Челси» пройдет сегодня в Манчестере. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало матча в 17:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    25.02.2018 14:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 февраля 2018, 19:26

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