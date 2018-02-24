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  • Жермен: «Неймар раздражает. Ему было бы очень тяжело играть в 90-е»

Жермен: «Неймар раздражает. Ему было бы очень тяжело играть в 90-е»

24 февраля 2018, 16:38
3

Нападающий «Марселя» Валере Жермен накануне матча против «ПСЖ» в 27-м туре Лиги 1 высказал свое отношение к форварду парижан Неймару.

«В матче первого круга с «Марселем» Неймар получил красную карточку. В тот момент он спятил.

Бразилец впечатляет как футболист, но иногда от него мало пользы. Когда смотрю на него по телевизору, он раздражает меня. Такое впечатление, будто он не слишком счастлив находиться здесь. Мне не очень импонирует то, как он себя ведет. Ему было бы очень тяжело играть в 90-е», – цитирует Жермена Footmercato со ссылкой на SFR Sport.

Напомним, поединок «ПСЖ» – «Марсель» состоится в воскресенье, 25 февраля.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Марсель ПСЖ Неймар Жермен Валере
Комментарии (3)
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Axe111
1519482092
Он любого нормального человека раздражает
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DOCTOR PENALTY
1519489404
Даже упоминание о нём раздражает
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Viper for CSKA
1519495664
Просто он бы встретил какого нибудь Джонса или Ди Каньо. После этого уже не имел бы физической возможности кого-то раздражать.
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