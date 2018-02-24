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    Жермен: «Неймар раздражает. Ему было бы очень тяжело играть в 90-е»

    Нападающий «Марселя» Валере Жермен накануне матча против «ПСЖ» в 27-м туре Лиги 1 высказал свое отношение к форварду парижан Неймару.

    «В матче первого круга с «Марселем» Неймар получил красную карточку. В тот момент он спятил.

    Бразилец впечатляет как футболист, но иногда от него мало пользы. Когда смотрю на него по телевизору, он раздражает меня. Такое впечатление, будто он не слишком счастлив находиться здесь. Мне не очень импонирует то, как он себя ведет. Ему было бы очень тяжело играть в 90-е», – цитирует Жермена Footmercato со ссылкой на SFR Sport.

    Напомним, поединок «ПСЖ» – «Марсель» состоится в воскресенье, 25 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2018 16:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2018, 21:07

      Просто он бы встретил какого нибудь Джонса или Ди Каньо. После этого уже не имел бы физической возможности кого-то раздражать.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 24 февраля 2018, 19:23

      Даже упоминание о нём раздражает

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 24 февраля 2018, 17:21

      Он любого нормального человека раздражает

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