Жермен: «Неймар раздражает. Ему было бы очень тяжело играть в 90-е»

Нападающий «Марселя» Валере Жермен накануне матча против «ПСЖ» в 27-м туре Лиги 1 высказал свое отношение к форварду парижан Неймару.

«В матче первого круга с «Марселем» Неймар получил красную карточку. В тот момент он спятил.

Бразилец впечатляет как футболист, но иногда от него мало пользы. Когда смотрю на него по телевизору, он раздражает меня. Такое впечатление, будто он не слишком счастлив находиться здесь. Мне не очень импонирует то, как он себя ведет. Ему было бы очень тяжело играть в 90-е», – цитирует Жермена Footmercato со ссылкой на SFR Sport.

Напомним, поединок «ПСЖ» – «Марсель» состоится в воскресенье, 25 февраля.