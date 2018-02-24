Гулиев: «Складывается ощущение, что играю в «Ростове» уже давно»

Новичок «Ростова» полузащитник Аяз Гулиев рассказал о своей адаптации в новой команде. Напомним, что права на него принадлежат «Спартаку».

– Отлично себя чувствую в «Ростове». Складывается ощущение, что играю здесь уже давно. Начало сбора было непростым, так как пропустил концовку второго. Мне помогло правильное восстановление, и теперь все хорошо.

– Как тебе новые партнеры по середине поля?

– Успел сыграть в связке со всеми. С любым партнером по команде чувствую себя уверенно на поле, есть взаимопонимание.

– Что тебе ближе в полузащите: быть разрушителем или игроком, который отдает последний пас?

– Любому игроку нравится атаковать, создавать моменты. Все зависит от игры. Иногда приходится больше играть вперед, а иногда заниматься оборонительной работой.