Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гулиев: «Складывается ощущение, что играю в «Ростове» уже давно»

    Новичок «Ростова» полузащитник Аяз Гулиев рассказал о своей адаптации в новой команде. Напомним, что права на него принадлежат «Спартаку».

    – Отлично себя чувствую в «Ростове». Складывается ощущение, что играю здесь уже давно. Начало сбора было непростым, так как пропустил концовку второго. Мне помогло правильное восстановление, и теперь все хорошо.

    – Как тебе новые партнеры по середине поля?

    – Успел сыграть в связке со всеми. С любым партнером по команде чувствую себя уверенно на поле, есть взаимопонимание.

    – Что тебе ближе в полузащите: быть разрушителем или игроком, который отдает последний пас?

    – Любому игроку нравится атаковать, создавать моменты. Все зависит от игры. Иногда приходится больше играть вперед, а иногда заниматься оборонительной работой.

    Источник: ФК «Ростов»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2018 08:19
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 25 февраля 2018, 00:57

      РОСТСЕЛЬМАШ!!! Заточим косилки на Европейские поля!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 25 февраля 2018, 00:52

      Это хорошо, но главное, чтобы в официалках было полное взаимопонимание!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11