«Реал» готов заплатить за Левандовски 150 миллионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Реале». Мадридский клуб готов заплатить за 29-летнего поляка 150 миллионов евро.

По данным Przeglad Sportow, представитель поляка провел соответствующие переговоры с испанской стороной. Сам игрок не думает о переходе в стан сливочных.

В нынешнем сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 19 матчей и забил 20 голов.