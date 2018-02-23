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    «Реал» готов заплатить за Левандовски 150 миллионов

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Реале». Мадридский клуб готов заплатить за 29-летнего поляка 150 миллионов евро.

    По данным Przeglad Sportow, представитель поляка провел соответствующие переговоры с испанской стороной. Сам игрок не думает о переходе в стан сливочных.

    В нынешнем сезоне Левандовски провел в Бундеслиге 19 матчей и забил 20 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.02.2018 21:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 24 февраля 2018, 07:34

      Определённо надо продавать и брать Вернера. Он перспективней, более широкий диапазон задач решает. Ну и опять же, он немец.

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Viper for CSKA 24 февраля 2018, 14:03

      150 за 30-летнего это шикарное предложение

      0
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 23 февраля 2018, 23:46

      Хрен им.

      -3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 февраля 2018, 22:30

      Умный Роберт уйдет на пензию из Баварии,и это обсуждать не приходится...

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 февраля 2018, 22:24

      он таких денег стоит

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 февраля 2018, 21:38

      Реал 150 лямов, кто больше?....Барса, ПСЖ, МС или Зенит?))

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