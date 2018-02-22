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    Лукас отстает на два балла от Роналду по системе «гол+пас» в 2018 году

    Накануне состоялся перенесенный матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:3.

    Полузащитник «Реала» Лукас Васкес отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Благодаря этому результату он вышел на второе место по системе «гол+пас».

    На счету Васкеса в 2018 году уже четыре забитых гола и шесть результативных передач во всех турнирах. Он отстает от Криштиану Роналду на два балла. Португалец поучаствовал в 12 (10+2) голах «Реала» с начала года.

    Источник: Opta

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    22.02.2018 08:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      Shogun 22 февраля 2018, 12:38

      Как и Асенсио, который благодаря ему Реал сделал игру против ПСЖ 2 паса 2 гола, играет мало толку больше и Бензема, играет много толку 0

      6
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 февраля 2018, 10:56

      Может уже смело подать свою кандидатуру баллотироваться на золотой мяч.

      0
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      Рейтинг: +324

      hellkid 22 февраля 2018, 09:12

      Васкес - будущая легенда Реала.

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 февраля 2018, 08:44

      Роналду только набирает ход,а Васкес просто красавец,удачи ему

      0
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