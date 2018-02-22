Лукас отстает на два балла от Роналду по системе «гол+пас» в 2018 году

Накануне состоялся перенесенный матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Леганес» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 1:3.

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Благодаря этому результату он вышел на второе место по системе «гол+пас».

На счету Васкеса в 2018 году уже четыре забитых гола и шесть результативных передач во всех турнирах. Он отстает от Криштиану Роналду на два балла. Португалец поучаствовал в 12 (10+2) голах «Реала» с начала года.