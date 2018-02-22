Матч «Шахтера» и «Ромы» практически собрал аншлаг в Харькове

Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Харькове встречались «Шахтер» и «Рома». Игра завершилась победой украинской команды с минимальным перевесом – 2:1.

Стоит отметить, что эта встреча проходила на арене ОСК «Металлист», которая вмещает 38 633 человек. Она была практически заполнена до отказа – всего на матч плей-офф Лиги чемпионов пришли 35 124 зрителей.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» состоится в Риме 13 марта.