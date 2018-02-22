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    Матч «Шахтера» и «Ромы» практически собрал аншлаг в Харькове

    Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Харькове встречались «Шахтер» и «Рома». Игра завершилась победой украинской команды с минимальным перевесом – 2:1.

    Стоит отметить, что эта встреча проходила на арене ОСК «Металлист», которая вмещает 38 633 человек. Она была практически заполнена до отказа – всего на матч плей-офф Лиги чемпионов пришли 35 124 зрителей.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» состоится в Риме 13 марта.

    Источник: ua.tribuna

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    22.02.2018 06:44
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 22 февраля 2018, 15:53

      Дай Бог, пройдут римлян, во что я верю вполне и 1/4 финала ЛЧ уже великолепный результат для команды... Вообще, спасибо, дончанам, за то, что команда живёт, в свете всем известных событий в стране и на Донбассе в частности. На мой скромный взгляд, да простят меня болельщики киевского "Динамо", "Шахтёр" - лучший клуб Украины последнего десятилетия...

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 22 февраля 2018, 10:06

      Их не понять. То во Львове, то в Харькове... Пусть тогда уже переименуются. Не будет больше прежнего Шахтёра Донецк. Не вернётся туда Ахметов.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Danish Dynamite 22 февраля 2018, 22:04

      так то оно так но шахтер наверное сейчас лучший клуб на постсоветском пространстве !

      0
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      Рейтинг: +108

      Axidan > Danish Dynamite 12 марта 2018, 17:17

      Они играют там, где им позволяют играть, ну и где это более выгодно для руководства клуба и команды. Пробуют каждый год разные города, смотрят где больше приходят болельщики на их игры. Тут не все так просто. А переименовывать клуб- это эпичный бред. Болельщики им этого никогда не позволят. Они не отказываются от своего родного города, своей истории. Просто обстоятельства сейчас так сложились..

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Axidan 13 марта 2018, 07:46

      Бред - это как раз-таки носить при всём этом имя Shakhtar Donetsk. Почему не оставить просто FC Shakhtar? Сколько угодно примеров в истории было, когда клубы переименовывались в разных видах спорта. Здесь к тому же это геополитическими факторами продиктовано.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 22 февраля 2018, 07:16

      Донбасс Арена поболее бы собрал )

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > Шумаххер 22 февраля 2018, 10:03

      Об этом, наверное, навсегда можно забыть.

      0
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 > Шумаххер 22 февраля 2018, 15:46

      Очень жаль, что "Шахтёру" для проведения домашних матчей приходится играть не на своём родном стадионе, но я рад, что это не влияет на результаты команды...

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