Матч «Шахтера» и «Ромы» практически собрал аншлаг в Харькове

Дай Бог, пройдут римлян, во что я верю вполне и 1/4 финала ЛЧ уже великолепный результат для команды... Вообще, спасибо, дончанам, за то, что команда живёт, в свете всем известных событий в стране и на Донбассе в частности. На мой скромный взгляд, да простят меня болельщики киевского "Динамо", "Шахтёр" - лучший клуб Украины последнего десятилетия...
Накануне состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором в Харькове встречались «Шахтер» и «Рома». Игра завершилась победой украинской команды с минимальным перевесом – 2:1.
Стоит отметить, что эта встреча проходила на арене ОСК «Металлист», которая вмещает 38 633 человек. Она была практически заполнена до отказа – всего на матч плей-офф Лиги чемпионов пришли 35 124 зрителей.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» состоится в Риме 13 марта.