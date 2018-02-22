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    «Реал» без Роналду в составе не проигрывает в Примере 18 матчей подряд

    В матче 16-го тура Примеры «Реал» в гостях одержал волевую победу над «Леганесом» (3:1).

    Мадридский клуб не проигрывает в рамках чемпионата Испании на протяжении 18 матчей подряд без нападающего Криштиану Роналду в составе. Последний раз сливочные проигрывали в августе 2014 года «Реалу Сосьедад».

    Напомним, руководство «Реала» предоставило Роналду отдых и не включило в заявку на игру.

    Источник: Gracenote Live

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    22.02.2018 00:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 февраля 2018, 15:06

      Не верю, что Роналду не играл 18 матчей! Попробую сам проштудировать ЭТУ СТАТИСТИКУ! Потом оглашу! И либо признаю, что это было-либо это НЕВОЗМОЖНО!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      ffmsu 22 февраля 2018, 05:09

      Может быть, потому что он пропускает только матчи со слабыми соперниками?

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 февраля 2018, 01:31

      Некому ходит по поле и готовое ждать

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > de bruyne 22 февраля 2018, 08:30

      Ты просто не знаешь,это просто отвлекающие моменты,и реализация моментов

      0
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