«Реал» без Роналду в составе не проигрывает в Примере 18 матчей подряд

В матче 16-го тура Примеры «Реал» в гостях одержал волевую победу над «Леганесом» (3:1).

Мадридский клуб не проигрывает в рамках чемпионата Испании на протяжении 18 матчей подряд без нападающего Криштиану Роналду в составе. Последний раз сливочные проигрывали в августе 2014 года «Реалу Сосьедад».

Напомним, руководство «Реала» предоставило Роналду отдых и не включило в заявку на игру.