Аспиликуэта сказал, что «Челси» играл лучше «Барселоны»

Когда хваленые клубы с характерами из апл в последний раз ЛЧ выигрывали? У себя на площадках у Реала и Барсы выиграть не можете, трындеть только по полной программе можете.На Камп Ноу опять всей командой в обороне играть будете халявки ожидаючи.Единственный вариант.Дернутся неумехи в атаке под английским флагом вперед,порвет их Барса как бог черепаху.Так что готовьте лондонский автобус к обороне,как давече МЮ.
Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился мнением о ничьей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1).
«Мы играли лучше. Наш план на встречу практически себя оправдал.
Конечно, ничья 1:1 дает сопернику небольшое преимущество из-за правила выездного гола, но мы и так готовились к трудностям в ответной игре. Надо найти баланс между защитой и атакой», – сказал 28-летний испанец.
Матч на «Камп Ноу» состоится 14 марта.