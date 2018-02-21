Аспиликуэта сказал, что «Челси» играл лучше «Барселоны»

Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился мнением о ничьей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1).

«Мы играли лучше. Наш план на встречу практически себя оправдал.

Конечно, ничья 1:1 дает сопернику небольшое преимущество из-за правила выездного гола, но мы и так готовились к трудностям в ответной игре. Надо найти баланс между защитой и атакой», – сказал 28-летний испанец.

Матч на «Камп Ноу» состоится 14 марта.