Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аспиликуэта сказал, что «Челси» играл лучше «Барселоны»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта поделился мнением о ничьей в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1).

    «Мы играли лучше. Наш план на встречу практически себя оправдал.

    Конечно, ничья 1:1 дает сопернику небольшое преимущество из-за правила выездного гола, но мы и так готовились к трудностям в ответной игре. Надо найти баланс между защитой и атакой», – сказал 28-летний испанец.

    Матч на «Камп Ноу» состоится 14 марта.

    Источник: Football Espana

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2018 13:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 22 февраля 2018, 08:14

      Когда хваленые клубы с характерами из апл в последний раз ЛЧ выигрывали? У себя на площадках у Реала и Барсы выиграть не можете, трындеть только по полной программе можете.На Камп Ноу опять всей командой в обороне играть будете халявки ожидаючи.Единственный вариант.Дернутся неумехи в атаке под английским флагом вперед,порвет их Барса как бог черепаху.Так что готовьте лондонский автобус к обороне,как давече МЮ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 21 февраля 2018, 21:34

      Хватить уже Заливать всем, что Барса это супер... Я вчера увидел какой это супер клуб.... при том что все обсирали Челси и до этого матча... Что Челси никак не справиться и т.д.! Барса уже давно спустилась с небес на землю.... и буксует как никогда! А Челси их уделает как и всегда, по традиции! Барса и Реал далеко не лучшие клубы! Против клубов с характером они тут же обсираются и иногда отскакивают как и вчера Барса ска отскочила... фарт балерунам из аля Лалиги... насмешили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 21 февраля 2018, 15:07

      Не сказал бы. В любом случае- это не случай первого сезона Гвардиола. Даже если бы л перевес, то не большой. Шансов мало у аристократов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 21 февраля 2018, 14:36

      Иметь больше шансов на победу и играть лучше -это не одно и то же...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11