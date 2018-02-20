Бензема может перейти в «Баварию» или «Милан»

Нападающий «Реала» Карим Бензема имеет два предложения из-за рубежа.

Сообщается, что в контакт с окружением француза вступили «Бавария» и «Милан».

Мюнхенцы видят в игроке замену Роберту Левандовски, который может покинуть команду летом. «Милан» же разочарован продуктивностью Андре Силвы и ищет качественного футболиста на позицию «девятки».

Предложения от обоих клубов были переданы президенту «Реала» Флорентино Пересу. При этом сам Бензема хочет остаться в Мадриде.