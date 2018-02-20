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    Бензема может перейти в «Баварию» или «Милан»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема имеет два предложения из-за рубежа.

    Сообщается, что в контакт с окружением француза вступили «Бавария» и «Милан».

    Мюнхенцы видят в игроке замену Роберту Левандовски, который может покинуть команду летом. «Милан» же разочарован продуктивностью Андре Силвы и ищет качественного футболиста на позицию «девятки».

    Предложения от обоих клубов были переданы президенту «Реала» Флорентино Пересу. При этом сам Бензема хочет остаться в Мадриде.

    Источник: Tribalfootball

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    20.02.2018 14:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:55

      Не каждый выдержит игру с постоянной критикой.Для него это не худший вариант.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:22

      Бензема будет лучше во Францию вернуться и доиграть там спокойно без этого постоянного давления и унижения в каком-нибудь Марселе или Лионе.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > OfaZavr 21 февраля 2018, 10:28

      А Лион или Марсель не во Франции ?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > ItalianFootball 21 февраля 2018, 12:20

      я и имел ввиду что вернуться во Францию и закончить карьеру в каком-нибудь Лионе или Марселе без давления которое оказывается на него сейчас, просто видимо или я не очень понятно написал либо вы меня не поняли)

      0
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 20 февраля 2018, 18:12

      только не левандовски на него ....

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 16:45

      Мне кажется, что лучшие времена Карима безвозвратно миновали.
      Левандовски он НИКАК не заменит, а так же не станет качественной "девяткой" в Милане!))

      8
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons > insider_retro 21 февраля 2018, 16:45

      Мог бы Заболотного в Тосно заменить!

      0
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 20 февраля 2018, 16:14

      как для болельщика Реала для меня огромная загадка как этот алжирский Дзюба до сих пор в основе играет?! Ведь дно то уже пробито давно, явно не уровень! Либо всю зп Зидану и Пересу отдает чтобы не выгнали из клуба)))

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 февраля 2018, 16:02

      В Милан - может быть, в Баварию на замену Роберту Левандовски - никогда! Это надо обладать особо нездоровой фантазией, что бы такое придумать!

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      Рейтинг: +102

      Shogun 20 февраля 2018, 15:14

      Да не уйдет Роберт, а французский алжирец сдох уже для большего футбола

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