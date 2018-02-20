Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Ростова»: «Клуб работает над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство»

Президент «Ростова»: «Клуб работает над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство»

20 февраля 2018, 13:27
5

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как обстоят дела с задолженностями перед игроками, покинувшими команду.

Вчера РФС запретил желто-синим регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате перед полузащитником Александром Ерохиным, перешедшим прошлым летом в «Зенит».

– Палата РФС по разрешению споров применила к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов. Как прокомментируете?

– Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.

– Правда ли, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?

– Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.

– Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?

– Да, около того.

– Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?

– Без комментариев.

– Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?

– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.

– Игроки, из-за долгов перед которыми на клуб наложен запрет, прошлым летом бесплатно покинули «Ростов». Почему перед ними не рассчитались перед уходом?

– Это вопросы к предыдущему руководству клуба.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1519123754
Тот случай, когда недоброкачественное предыдущее руководство клубом, душит и ещё долго будет препятствовать нормальному функционированию клуба! Пока будет муть и полудвижения, до тех пор не будет привлекательности для инвесторов!
Ответить
Топс7
1519125726
Валера верим
Ответить
Ахимас Вельде
1519131617
Возьмите кредит и погасите долги.
Ответить
OfaZavr
1519139244
та же ситуация что и в Динамо прошлое руководство накосячило а новому разгребать.
Ответить
zigbert
1519140147
Задача не из легких.Размеры долгов впечатляют.Новому руководству Ростова придется разруливать ситуацию.
Ответить
Главные новости
Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)
20:29
1
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
20:10
1
Заявление ЦСКА по Мойзесу
19:24
3
Литвинов описал Барко двумя словами
18:38
9
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
8
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
5
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
Все новости
Все новости
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
20:00
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
19:35
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
19:15
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
6
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
2
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
5
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
6
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
5
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
17
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
6
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+