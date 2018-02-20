Президент «Ростова»: «Клуб работает над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как обстоят дела с задолженностями перед игроками, покинувшими команду.

Вчера РФС запретил желто-синим регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате перед полузащитником Александром Ерохиным, перешедшим прошлым летом в «Зенит».

– Палата РФС по разрешению споров применила к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов. Как прокомментируете?

– Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.

– Правда ли, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?

– Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.

– Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?

– Да, около того.

– Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?

– Без комментариев.

– Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?

– Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.

– Игроки, из-за долгов перед которыми на клуб наложен запрет, прошлым летом бесплатно покинули «Ростов». Почему перед ними не рассчитались перед уходом?

– Это вопросы к предыдущему руководству клуба.