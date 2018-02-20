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    Президент «Ростова»: «Клуб работает над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство»

    Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, как обстоят дела с задолженностями перед игроками, покинувшими команду.

    Вчера РФС запретил желто-синим регистрировать новых футболистов из-за долгов по зарплате перед полузащитником Александром Ерохиным, перешедшим прошлым летом в «Зенит».

    – Палата РФС по разрешению споров применила к «Ростову» запрет на регистрацию новых футболистов. Как прокомментируете?

    – Запрет был наложен еще в декабре комиссией РФС по лицензированию клубов. Сейчас Палата по разрешению споров лишь добавляет новые запреты. Мы работаем над погашением старых долгов, оставшихся нам в наследство. Работа ведется в штатном режиме. Команда готовится к сезону на завершающем, третьем сборе, и эта ситуация никак не повлияет на коллектив. Долгов перед действующими футболистами у клуба нет. Что же касается запрета на регистрацию, то уже в ближайшее время он будет снят.

    – Правда ли, что сумма задолженности перед футболистами, ушедшими прошлым летом, составляет около 400 миллионов рублей?

    – Мы не комментируем цифры по задолженности. Важно, что перед действующими футболистами выполняются все условия по контрактам.

    – Но 400 миллионов – цифра, близкая к реальной?

    – Да, около того.

    – Верна ли информация о том, что клуб закрыл долги по налогам за прошлые годы в размере 800 миллионов рублей?

    – Без комментариев.

    – Клуб, не имея спонсоров, гасит долги, занимается трансферами и не имеет долгов перед действующим составом. Вы используете бюджетные деньги?

    – Нет, мы не используем бюджетные средства. Это частные инвестиции.

    – Игроки, из-за долгов перед которыми на клуб наложен запрет, прошлым летом бесплатно покинули «Ростов». Почему перед ними не рассчитались перед уходом?

    – Это вопросы к предыдущему руководству клуба.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2018 13:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:22

      Задача не из легких.Размеры долгов впечатляют.Новому руководству Ростова придется разруливать ситуацию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:07

      та же ситуация что и в Динамо прошлое руководство накосячило а новому разгребать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 20 февраля 2018, 16:00

      Возьмите кредит и погасите долги.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Топс7 20 февраля 2018, 14:22

      Валера верим

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 13:49

      Тот случай, когда недоброкачественное предыдущее руководство клубом, душит и ещё долго будет препятствовать нормальному функционированию клуба!
      Пока будет муть и полудвижения, до тех пор не будет привлекательности для инвесторов!

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