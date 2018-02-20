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    Касильяс хочет продолжить карьеру в Серии А

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс не собирается завершать карьеру и хочет приобрести новый опыт.

    Сообщается, что 36-летний вратарь намерен попробовать свои силы в Серии А и уже поручил своему агенту найти ему подходящий клуб.

    Испанец перешел в «Порту» в 2015 году из «Реала».

    В нынешнем сезоне Касильяс провел 18 матчей (12 – на ноль), пропустив 11 голов. Его контракт с «драконами» истекает в июне.

    Источник: Football Italia

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    20.02.2018 12:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 22 февраля 2018, 19:26

      Было бы очень круто! Один из лучших вратарей века! Для вратаря это не возраст, пример Ван Дер Сара ему тоже было около 36 когда он в МЮ пришел, а затем набрал форму и стал на одно время лучшим в Европе. Тем более в Италии, где таких возрастных вратарей полно

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 00:48

      Было бы здорово посмотреть его в Серии А!Особенно в крепком клубе) А что?Правильную лигу выбрал..в Италии в 36 футбольная жизнь только начинается...)))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 18:17

      Если чувствуешь силы,нет ничего прекрасней поиграть в футбол.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 18:01

      ну а почему бы нет, всем все уже доказал за карьеру сейчас можно и поиграть там где хочется.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 14:10

      Спорное решение... А опыт можно и в другом месте приобретать...

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 февраля 2018, 13:33

      ехал бы в китай куданибудь или в америку)

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 февраля 2018, 13:19

      А вот зачем?
      36 лет всё-таки...лучше походить на тренерские курсы или познакомиться с работой функционера,побыть с семьей...уже всем все доказал он на поле ,ненужно занимать место молодых парней для которых попадание в заявку клуба Серии А уже станет событием и даст толчок для дальнейшего карьерного роста

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Михаил Шевченко 21 февраля 2018, 00:46

      Что значит зачем?Если у него есть желание играть и силы,пусть играет)...Буффон старше Икера на 3 года,но мы же не спрашиваем его, а вот зачем он ещё играет? P.S.Тренером всегда успеет стать,если захочет...

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