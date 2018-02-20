Касильяс хочет продолжить карьеру в Серии А

Было бы очень круто! Один из лучших вратарей века! Для вратаря это не возраст, пример Ван Дер Сара ему тоже было около 36 когда он в МЮ пришел, а затем набрал форму и стал на одно время лучшим в Европе. Тем более в Италии, где таких возрастных вратарей полно
Голкипер «Порту» Икер Касильяс не собирается завершать карьеру и хочет приобрести новый опыт.
Сообщается, что 36-летний вратарь намерен попробовать свои силы в Серии А и уже поручил своему агенту найти ему подходящий клуб.
Испанец перешел в «Порту» в 2015 году из «Реала».
В нынешнем сезоне Касильяс провел 18 матчей (12 – на ноль), пропустив 11 голов. Его контракт с «драконами» истекает в июне.