Касильяс хочет продолжить карьеру в Серии А

Голкипер «Порту» Икер Касильяс не собирается завершать карьеру и хочет приобрести новый опыт.

Сообщается, что 36-летний вратарь намерен попробовать свои силы в Серии А и уже поручил своему агенту найти ему подходящий клуб.

Испанец перешел в «Порту» в 2015 году из «Реала».

В нынешнем сезоне Касильяс провел 18 матчей (12 – на ноль), пропустив 11 голов. Его контракт с «драконами» истекает в июне.