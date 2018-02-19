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    «Ростову» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед Ерохиным

    РФС принял решение запретить «Ростову» регистрацию новых футболистов пока клуб не рассчитается по зарплате с полузащитником Александром Ерохиным.

    Напомним, 28-летний игрок выступал за желто-синих с февраля 2016 по июнь 2017 года, после чего в качестве свободного агента присоединился к «Зениту».

    «Удовлетворить заявление футболиста Ерохина А.Ю. в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать ФК «Ростов» выплатить Ерохину А.Ю. задолженность по трудовому договору. Обязать ФК «Ростов» выплатить Ерохину А.Ю. проценты за задержку выплаты по трудовому договору. Применить ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

    Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Ростов» в случае исполнения обязательств перед Ерохиным А.Ю., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований Ерохина А.Ю. в отношении ФК «Ростов» отказать», – говорится в заявлении РФС.

    Источник: РФС

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    19.02.2018 16:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 февраля 2018, 01:22

      Что еще "интересного" придумаем для Ростова??
      Ждем-с..

      0
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 19 февраля 2018, 20:15

      Какие еще проценты за задержку з/п ? Совсем охренели , где это в стране платят проценты за это ?

      2
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 19 февраля 2018, 19:11

      и стадион отстроили вовремя и без излишних затрат!!!

      3
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      Рейтинг: +1554

      alek-pashckov 19 февраля 2018, 19:05

      да мы многим должны-потому что не 3.14здим народные деньги как питер!!!

      5
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol > alek-pashckov 19 февраля 2018, 21:18

      За задержки зарплаты скоро будут отдавать под суд.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 19 февраля 2018, 17:27

      Да там не только Ерохину должны

      7
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