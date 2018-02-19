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  • «Ростову» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед Ерохиным

«Ростову» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед Ерохиным

19 февраля 2018, 16:24
6

РФС принял решение запретить «Ростову» регистрацию новых футболистов пока клуб не рассчитается по зарплате с полузащитником Александром Ерохиным.

Напомним, 28-летний игрок выступал за желто-синих с февраля 2016 по июнь 2017 года, после чего в качестве свободного агента присоединился к «Зениту».

«Удовлетворить заявление футболиста Ерохина А.Ю. в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать ФК «Ростов» выплатить Ерохину А.Ю. задолженность по трудовому договору. Обязать ФК «Ростов» выплатить Ерохину А.Ю. проценты за задержку выплаты по трудовому договору. Применить ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Ростов» в случае исполнения обязательств перед Ерохиным А.Ю., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований Ерохина А.Ю. в отношении ФК «Ростов» отказать», – говорится в заявлении РФС.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Ерохин Александр
Комментарии (6)
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Shogun
1519050476
Да там не только Ерохину должны
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alek-pashckov
1519056341
да мы многим должны-потому что не 3.14здим народные деньги как питер!!!
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alek-pashckov
1519056697
и стадион отстроили вовремя и без излишних затрат!!!
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ROSTOV SUPER
1519060513
Какие еще проценты за задержку з/п ? Совсем охренели , где это в стране платят проценты за это ?
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Таганский
1519078947
Что еще "интересного" придумаем для Ростова?? Ждем-с..
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