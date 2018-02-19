«Ростову» запрещено регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате перед Ерохиным

РФС принял решение запретить «Ростову» регистрацию новых футболистов пока клуб не рассчитается по зарплате с полузащитником Александром Ерохиным.

Напомним, 28-летний игрок выступал за желто-синих с февраля 2016 по июнь 2017 года, после чего в качестве свободного агента присоединился к «Зениту».

«Удовлетворить заявление футболиста Ерохина А.Ю. в отношении ФК «Ростов» о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Обязать ФК «Ростов» выплатить Ерохину А.Ю. задолженность по трудовому договору. Обязать ФК «Ростов» выплатить Ерохину А.Ю. проценты за задержку выплаты по трудовому договору. Применить ФК «Ростов» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК «Ростов» в случае исполнения обязательств перед Ерохиным А.Ю., установленных настоящим решением. В удовлетворении остальной части требований Ерохина А.Ю. в отношении ФК «Ростов» отказать», – говорится в заявлении РФС.