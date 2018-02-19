Иньеста: «Энрике мог бы выигрывать трофеи в любом клубе, включая «Челси»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о бывшем главном тренере сине-гранатовых Луисе Энрике, который, по информации СМИ, может летом возглавить «Челси». Испанец считает, что специалисту по силам руководить любым английским топ-клубом.

«Энрике – отличный тренер. В «Барселоне» он показал невероятный уровень, которого смог достичь. Думаю, он мог бы выигрывать трофеи в любом клубе, включая «Челси».

Это будет нелегко, потому что «Челси» – один из самых больших клубов в мире. Но когда вы видите, как Энрике развивался в «Барселоне», думаю, в Лондоне это также возможно.

Премьер-лига – это жесткая конкуренция, но, как по мне, он способен тренировать любой английский топ-клуб», – сказал Иньеста.