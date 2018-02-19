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    Иньеста: «Энрике мог бы выигрывать трофеи в любом клубе, включая «Челси»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста поделился мнением о бывшем главном тренере сине-гранатовых Луисе Энрике, который, по информации СМИ, может летом возглавить «Челси». Испанец считает, что специалисту по силам руководить любым английским топ-клубом.

    «Энрике – отличный тренер. В «Барселоне» он показал невероятный уровень, которого смог достичь. Думаю, он мог бы выигрывать трофеи в любом клубе, включая «Челси».

    Это будет нелегко, потому что «Челси» – один из самых больших клубов в мире. Но когда вы видите, как Энрике развивался в «Барселоне», думаю, в Лондоне это также возможно.

    Премьер-лига – это жесткая конкуренция, но, как по мне, он способен тренировать любой английский топ-клуб», – сказал Иньеста.

    Источник: Goal.com

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    19.02.2018 13:32
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