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    Фабрегас: «Для такого игрока, как Иньеста, возраст не важен»

    Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением об игре бывшего одноклубника хавбека «Барселоны» Андреса Иньесты.

    «Он все еще хорош. Для такого игрока возраст не важен. Если у тебя есть талант, класс, которым обладают «большие» игроки, ты можешь играть и после 35.

    Физические кондиции важны, особенно сегодня, когда от этого многое зависит. Но качественная игра и ум могут компенсировать это», — сказал Фабрегас.

    Сейчас Иньесте 33 года. «Барселона» сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» 20 февраля в Лондоне.

    Источник: Skysports

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    18.02.2018 13:09
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