Кавани — лучший бомбардир в топ-5 европейских лигах в этом сезоне

вот такие игроки делают погоду и результат в команде настоящие рабочие лошадки а не слащавые выпендрежники как Неймар который только и способен разобщение принести в коллектив.
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил два мяча в ворота «Страсбура» (5:2) в матче 26-го тура чемпионата Франции.
Таким образом, на счету Кавани в этом сезоне Лиги 1 23 мяча в 24 матчах. Ни один игрок из других топ-5 европейских чемпионатов не обладает такой результативностью.
В АПЛ Гарри Кейн забил те же 23 мяча, но он провел в чемпионате на два матча больше, чем Кавани.
Уругваец также отдал семь голевых передач, в то время как Кейн — одну.