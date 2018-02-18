Кавани — лучший бомбардир в топ-5 европейских лигах в этом сезоне

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил два мяча в ворота «Страсбура» (5:2) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Таким образом, на счету Кавани в этом сезоне Лиги 1 23 мяча в 24 матчах. Ни один игрок из других топ-5 европейских чемпионатов не обладает такой результативностью.

В АПЛ Гарри Кейн забил те же 23 мяча, но он провел в чемпионате на два матча больше, чем Кавани.

Уругваец также отдал семь голевых передач, в то время как Кейн — одну.