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    Кавани — лучший бомбардир в топ-5 европейских лигах в этом сезоне

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил два мяча в ворота «Страсбура» (5:2) в матче 26-го тура чемпионата Франции.

    Таким образом, на счету Кавани в этом сезоне Лиги 1 23 мяча в 24 матчах. Ни один игрок из других топ-5 европейских чемпионатов не обладает такой результативностью.

    В АПЛ Гарри Кейн забил те же 23 мяча, но он провел в чемпионате на два матча больше, чем Кавани.

    Уругваец также отдал семь голевых передач, в то время как Кейн — одну.

    Источник: Goal.com

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    18.02.2018 12:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 февраля 2018, 18:31

      вот такие игроки делают погоду и результат в команде настоящие рабочие лошадки а не слащавые выпендрежники как Неймар который только и способен разобщение принести в коллектив.

      1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 18 февраля 2018, 15:38

      да и какие топ-5 чемпионатов. Лига 1 - это чемпионат одной команды. Монако раз в 10 лет играет в футбол, Лион и Марсель - это середнячки Лиги Европы, остальные изредка играют нормально. Поменять Кавани и Бензема местами, Бензема станет лучшим бомбардиром, а Кавани освистывать будут. Чето против Реала он дубль не оформил

      2
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 18 февраля 2018, 15:35

      Кейн потом покер оформит и обгонит опять)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 февраля 2018, 14:43

      И забивает и созидает! Молоток! Заслуженное признание!

      5
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 февраля 2018, 14:28

      Появление Неймара простимулировало ! Вот только два медведя в одной берлоге .... Надолго ли !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      El Dassory 18 февраля 2018, 14:22

      Нормально так разошёлся.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 февраля 2018, 14:03

      Лига 1 слишком лёгкая для Кавани, отсюда и результативность. ПСЖ доминирует по полной.

      2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 февраля 2018, 13:06

      Сколько же он может наколотить к концу сезона?

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 февраля 2018, 12:45

      на данный момент самый мощный форвард это Эдисон Кавани! в Реал бы его так как у Бензима не пруха что то

      0
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 18 февраля 2018, 12:21

      Задался видать сезон у Кавани .

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