Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро – единственный футболист в АПЛ, кто в 2018 году забил более 10 голов во всех турнирах

    Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в 2018 году забил 14 голов во всех турнирах. Аргентинец является единственным игроком в АПЛ, кто достиг данного показателя. На данный момент в Премьер-лиге нет ни одного футболиста, кто в нынешнем году забил 10 и более мячей.

    АПЛ признала Агуэро лучшим футболистом лиги по итогам января. В прошлом месяце в рамках турнира аргентинец провел четыре матча (три победы, одно поражение). На его счету пять голов и одна голевая передача.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2018 06:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 17 февраля 2018, 09:14

      Салах и Кейн не дадут далеко оторваться)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11