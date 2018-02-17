Агуэро – единственный футболист в АПЛ, кто в 2018 году забил более 10 голов во всех турнирах

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро в 2018 году забил 14 голов во всех турнирах. Аргентинец является единственным игроком в АПЛ, кто достиг данного показателя. На данный момент в Премьер-лиге нет ни одного футболиста, кто в нынешнем году забил 10 и более мячей.

АПЛ признала Агуэро лучшим футболистом лиги по итогам января. В прошлом месяце в рамках турнира аргентинец провел четыре матча (три победы, одно поражение). На его счету пять голов и одна голевая передача.