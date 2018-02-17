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    Примера. «Эйбар» на своем поле сыграет с лидером первенства «Барселоной»

    Сегодня «Эйбар» на свое поле проведет матч с «Барселоной» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу первенства. Команда в нынешнем розыгрыше Ла Лиги еще ни разу не проиграла. «Эйбар» расположился на седьмой строчке таблицы.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2018 17:09
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 февраля 2018, 12:41

      Барселона обязана побеждать Эйбар ,чемпионат еще не закончен а в спину дышат ,пусть не такие звездные как Реал,но все же конкуренты.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 17 февраля 2018, 07:43

      Барса не должна испытать особых проблем в этой игре...

      1
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      ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > Йост 17 февраля 2018, 08:26

      Как и с Хетафе. 1-1 будет.

      -1
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