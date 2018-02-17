Примера. «Эйбар» на своем поле сыграет с лидером первенства «Барселоной»

Сегодня «Эйбар» на свое поле проведет матч с «Барселоной» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Каталонцы возглавляют турнирную таблицу первенства. Команда в нынешнем розыгрыше Ла Лиги еще ни разу не проиграла. «Эйбар» расположился на седьмой строчке таблицы.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 18:15 по московскому времени.

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