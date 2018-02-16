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    Агент: «В «Спартаке» скоро может оказаться Роман Еременко»

    Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в скором времени состав московского «Спартака» может пополнить полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко, отбывающий дисквалификацию за употребление кокаина.

    – Разъясните, пожалуйста, смысл сложной комбинации с 19-летним Сергеем Еременко, который был сначала выкуплен у «Базеля» юрмальским «Спартаком», а теперь перешел на правах аренды до конца года в «Спартак» московский.

    – Мне кажется, это заход на среднего из братьев Еременко – Романа. Вполне вероятно, что стоит ждать его появления в составе москвичей.

    Тем более, что агент Романа – Марко Трабукки, который очень близок к сегодняшнему «Спартаку».

    Источник: Бобсоккер

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    16.02.2018 20:15
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 февраля 2018, 10:39

      если без вредных привычек то Роман очень даже неплохой игрок и не помешал бы нам, но мне кажется это вряд ли произойдет.

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 17 февраля 2018, 09:23

      да новый канал поставки кокаина откроют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 февраля 2018, 05:52

      или сказка или темные делишки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 февраля 2018, 04:57

      Да, москвичей, но только ЦСКА, ну не Спартак-же, иначе ноль симпатий, конечно-же только с моей стороны...

      0
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 17 февраля 2018, 01:09

      Лучше защитников поищите !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 февраля 2018, 00:03

      Рома пока еще крышей не поехал , что в " Спартак " уходить .....

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 февраля 2018, 22:39

      Похоже, этот агент вместе с Ромой кокс нюхал...

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 16 февраля 2018, 21:42

      Болтуны, уже писали, что Набиулин у нас.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 16 февраля 2018, 21:25

      даже не размышляйте, такую куйню мог только дебил отморозить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 февраля 2018, 21:25

      Интрига для лохов

      2
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