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Агент: «В «Спартаке» скоро может оказаться Роман Еременко»

16 февраля 2018, 20:15
23

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в скором времени состав московского «Спартака» может пополнить полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко, отбывающий дисквалификацию за употребление кокаина.

– Разъясните, пожалуйста, смысл сложной комбинации с 19-летним Сергеем Еременко, который был сначала выкуплен у «Базеля» юрмальским «Спартаком», а теперь перешел на правах аренды до конца года в «Спартак» московский.

– Мне кажется, это заход на среднего из братьев Еременко – Романа. Вполне вероятно, что стоит ждать его появления в составе москвичей.

Тем более, что агент Романа – Марко Трабукки, который очень близок к сегодняшнему «Спартаку».

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спартак Еременко Роман
Комментарии (23)
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VVM1964
1518801540
Чушь несусветная .
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мы_не_рабы
1518801757
Агент сказал - агент сделал. Мешок кокаина на всех и вперёд к победе!
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oyabun
1518801764
Высосано из пальца.
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insider_retro
1518801821
Сложные схемы, как правило, редко дают ожидаемый результат! Простота - это прозрачность сделки и чёткое понимание целей, задач и финансового обеспечения!.. К тому же - это всё пока на уровне "...может..."! Подождём конкретики!)))
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Полная Канистра
1518802795
вы чем там ночью занимаетесь агент Маньяков с ТравкойБукки
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Fancyfall
1518804800
коньки-наркоманы нам не нужны!
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zigbert
1518804841
С такой сомнительной репутацией и длительным простоем...Задумается каждый.
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DOCTOR PENALTY
1518805524
Интрига для лохов
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Одинокий волк Маквейд
1518806569
Болтуны, уже писали, что Набиулин у нас.
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OfaZavr
1518853166
если без вредных привычек то Роман очень даже неплохой игрок и не помешал бы нам, но мне кажется это вряд ли произойдет.
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