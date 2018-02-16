Агент: «В «Спартаке» скоро может оказаться Роман Еременко»

Футбольный агент Александр Маньяков рассказал, что в скором времени состав московского «Спартака» может пополнить полузащитник московского ЦСКА Роман Еременко, отбывающий дисквалификацию за употребление кокаина.

– Разъясните, пожалуйста, смысл сложной комбинации с 19-летним Сергеем Еременко, который был сначала выкуплен у «Базеля» юрмальским «Спартаком», а теперь перешел на правах аренды до конца года в «Спартак» московский.

– Мне кажется, это заход на среднего из братьев Еременко – Романа. Вполне вероятно, что стоит ждать его появления в составе москвичей.

Тем более, что агент Романа – Марко Трабукки, который очень близок к сегодняшнему «Спартаку».