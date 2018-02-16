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    Иньеста – о голе «Челси» в 2009 году: «Эмоции переполняют каждый раз, когда смотрю повтор»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста перед матчем с «Челси» рассказал о голе в ворота синих в 1/4 финала Лиги чемпионов-2008/09 (1:1 по сумме двух встреч). Хавбек сравнял счет на третьей добавленной минуте и вывел каталонцев в финал по правилу гостевых голов.

    «Каждый раз, когда я смотрю повтор, меня переполняют эмоции. Думаю, похожее испытывает и большинство наших болельщиков. Это был определенно один из самых замечательных дней наших жизней.

    Возвращаясь в сегодняшний день, матч с «Челси» обещает быть особенным и очень трудным. Соперник очень силен во всех компонентах. Команды Конте трудно обыграть, мы это уже видели и на международном уровне, и на клубном», – сказал 33-летний игрок.

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Иньеста может продолжить карьеру в Китае. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил ему контракт на 35 миллинов евро в год.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2018 15:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 16 февраля 2018, 20:14

      Болельщиков Челси тоже переполняют эмоции, особенно за судью, который просто слил Челси, да ещё в Лондоне.

      1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 16 февраля 2018, 19:07

      Да знатно вас эвребе за уши вытащил в финал.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 февраля 2018, 18:39

      Барсе последние матчи составлял проблему дрогба и лемпорд и их нету... щас челси нападение нету... Коста лутче был чем жиру и Марато

      1
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      Рейтинг: +93

      BarcaRulezz 16 февраля 2018, 18:15

      Да голешник знатный. И сейчас могут быть мурашки по коже, особенно если под эпичную музыку на фоне)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 17:54

      иньеста великий ! и щас пройдем челси ! пусть не плачут !!

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 16 февраля 2018, 17:39

      Дрогба и хиддинка тоже переполняют эмоции... Хоть бы уж вслух не говорил об этом.. Я хоть и за барсу, но тянули их безбожно тогда..

      3
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      Рейтинг: +148

      Sarco 16 февраля 2018, 16:17

      Как и болельщиков Челси ,когда вспоминают Евребе

      1
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