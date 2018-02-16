Иньеста – о голе «Челси» в 2009 году: «Эмоции переполняют каждый раз, когда смотрю повтор»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста перед матчем с «Челси» рассказал о голе в ворота синих в 1/4 финала Лиги чемпионов-2008/09 (1:1 по сумме двух встреч). Хавбек сравнял счет на третьей добавленной минуте и вывел каталонцев в финал по правилу гостевых голов.

«Каждый раз, когда я смотрю повтор, меня переполняют эмоции. Думаю, похожее испытывает и большинство наших болельщиков. Это был определенно один из самых замечательных дней наших жизней.

Возвращаясь в сегодняшний день, матч с «Челси» обещает быть особенным и очень трудным. Соперник очень силен во всех компонентах. Команды Конте трудно обыграть, мы это уже видели и на международном уровне, и на клубном», – сказал 33-летний игрок.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Иньеста может продолжить карьеру в Китае. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил ему контракт на 35 миллинов евро в год.