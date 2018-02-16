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  • Иньеста – о голе «Челси» в 2009 году: «Эмоции переполняют каждый раз, когда смотрю повтор»

Иньеста – о голе «Челси» в 2009 году: «Эмоции переполняют каждый раз, когда смотрю повтор»

16 февраля 2018, 15:26
7

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста перед матчем с «Челси» рассказал о голе в ворота синих в 1/4 финала Лиги чемпионов-2008/09 (1:1 по сумме двух встреч). Хавбек сравнял счет на третьей добавленной минуте и вывел каталонцев в финал по правилу гостевых голов.

«Каждый раз, когда я смотрю повтор, меня переполняют эмоции. Думаю, похожее испытывает и большинство наших болельщиков. Это был определенно один из самых замечательных дней наших жизней.

Возвращаясь в сегодняшний день, матч с «Челси» обещает быть особенным и очень трудным. Соперник очень силен во всех компонентах. Команды Конте трудно обыграть, мы это уже видели и на международном уровне, и на клубном», – сказал 33-летний игрок.

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Иньеста может продолжить карьеру в Китае. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил ему контракт на 35 миллинов евро в год.

Источник: Goal.com
Лига чемпионов Челси Барселона Иньеста Андрес
Комментарии (7)
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Sarco
1518787037
Как и болельщиков Челси ,когда вспоминают Евребе
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mihail200606
1518791953
Дрогба и хиддинка тоже переполняют эмоции... Хоть бы уж вслух не говорил об этом.. Я хоть и за барсу, но тянули их безбожно тогда..
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dinar7777dinar
1518792868
иньеста великий ! и щас пройдем челси ! пусть не плачут !!
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BarcaRulezz
1518794103
Да голешник знатный. И сейчас могут быть мурашки по коже, особенно если под эпичную музыку на фоне)
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de bruyne
1518795575
Барсе последние матчи составлял проблему дрогба и лемпорд и их нету... щас челси нападение нету... Коста лутче был чем жиру и Марато
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talgatnurzhanov2006
1518797278
Да знатно вас эвребе за уши вытащил в финал.
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мы_не_рабы
1518801254
Болельщиков Челси тоже переполняют эмоции, особенно за судью, который просто слил Челси, да ещё в Лондоне.
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