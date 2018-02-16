«ПСЖ» хочет обжаловать карточку Рабьо, заработанную на Модриче

Представители «ПСЖ» готовы оспорить некоторые решения арбитра в прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» в Мадриде, сообщает Le Figaro. Та встреча завершилась поражением парижан со счетом 1:3.

Французский клуб хочет обжаловать решение арбитра наказать полузащитника команды Адриана Рабьо желтой карточкой, полученной за фол на Луке Модриче. На видеоповторе отчетливо видно, что француз не коснулся хорватского полузащитника, но судья этого не заметил.