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    «ПСЖ» хочет обжаловать карточку Рабьо, заработанную на Модриче

    Представители «ПСЖ» готовы оспорить некоторые решения арбитра в прошедшем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» в Мадриде, сообщает Le Figaro. Та встреча завершилась поражением парижан со счетом 1:3.

    Французский клуб хочет обжаловать решение арбитра наказать полузащитника команды Адриана Рабьо желтой карточкой, полученной за фол на Луке Модриче. На видеоповторе отчетливо видно, что француз не коснулся хорватского полузащитника, но судья этого не заметил.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 17:36

      да псж лохи !! неймар дурилка картонная побежал в псж чтобы выиграть золотой мяч да хрен там !!

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