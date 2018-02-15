Конте не принял от журналиста футболку «МЮ» с подписью Моуринью

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не принял от журналиста футболку «Манчестер Юнайтед» с подписью главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Антонио, это подарок от Жозе Моуринью – вашего друга. Он нам сказал, что любит вас. Посмотрите, что он написал: «Твой друг, Жозе». Давайте, Антонио. Вы можете стать друзьями навек!» – сказал журналист.

Ранее Конте назвал Моуринью человечишкой.