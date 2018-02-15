Конте не принял от журналиста футболку «МЮ» с подписью Моуринью

А Раньери,к примеру,добивался успехов с никому не известными командами,сэр Алекс Фергюсон тоже,Юрий Павлович Семин,-самый первый из них..
Главный тренер «Челси» Антонио Конте не принял от журналиста футболку «Манчестер Юнайтед» с подписью главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
«Антонио, это подарок от Жозе Моуринью – вашего друга. Он нам сказал, что любит вас. Посмотрите, что он написал: «Твой друг, Жозе». Давайте, Антонио. Вы можете стать друзьями навек!» – сказал журналист.
Ранее Конте назвал Моуринью человечишкой.
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— ESPN FC (@ESPNFC) 15 февраля 2018 г.