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    Конте не принял от журналиста футболку «МЮ» с подписью Моуринью

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте не принял от журналиста футболку «Манчестер Юнайтед» с подписью главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    «Антонио, это подарок от Жозе Моуринью – вашего друга. Он нам сказал, что любит вас. Посмотрите, что он написал: «Твой друг, Жозе». Давайте, Антонио. Вы можете стать друзьями навек!» – сказал журналист.

    Ранее Конте назвал Моуринью человечишкой.

    Источник: ESPN

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    15.02.2018 22:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 февраля 2018, 23:31

      А Раньери,к примеру,добивался успехов с никому не известными командами,сэр Алекс Фергюсон тоже,Юрий Павлович Семин,-самый первый из них..

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 15 февраля 2018, 23:30

      Ни один из них не тренировал Ярославский "Шинник",Нижегородскую "Волгу",Новотроицкую "Носту","Луч-Энергию" из Владивостока....
      а также Гронинген,Сандерленд,Мансфилд Таун,Брешию,Айяччо,Сарагосу и тд и тп...
      поэтому,какие они "тренеры"....

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 15 февраля 2018, 22:24

      Померитесь уже!

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      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus 15 февраля 2018, 22:23

      Да уж. Все конфликты можно было погасить. Помню как в начале сезона, когда Конте возглавил Челси была статья, что Антонио будет очень сложно общаться с журналистами. Жозе же в медийке чувствует себя как рыба в воде. Не так давно в веселой манере взял у корров футболку МЮ с фамилией Конте. Может все таки как в видосе показано позже футболку возбмет

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      Рейтинг: +42

      PickwickTea 15 февраля 2018, 21:31

      челси же..

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