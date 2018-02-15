Джикия: «Моя первая зарплата – 15 тысяч. Покупал хот-доги и газировку»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей зарплате. По словам футболиста, первые деньги он тратил на фастфуд.

Ранее футболист рассказал о взаимопонимании с иностранными игроками.

«В 2010 году я тренировался с «Локомотивом-2». Помню, в один из дней позвонил Евгений Валерьевич Харлачев и сказал: «Ты нас устраиваешь, готов приехать подписать контракт?» Я сразу ответил не думая: «Конечно! Куда подъезжать?».

Отправился вместе с командой на сбор. Так и началась моя профессиональная карьера. Получал тогда 15 тысяч рублей. Половина денег уходила на дорогу, а остальное тратил на все, что хотел. Признаюсь, покупал фастфуд, хот-доги, газировку. Не скажу, что этого у меня в жизни не было раньше, но очень хотелось. Сейчас в плане еды стараюсь соблюдать режим, потому что склонен к полноте», – сказал Джикия.