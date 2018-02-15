«Реал» не продаст Асенсио дешевле, чем за 700 миллионов

"эксперты" в комментариях,не путайте сумму отступных и ценник футболиста.
прописанные в договоре 700 млн отступных - это подстраховка, чтобы не выкупили вот и все. Барса лоханулась с Неймаром, когда прописали отступные в 220 млн. Перес вовремя перестраховался. он в плане ведения бизнеса - акула и стратегически думает наперед.
Руководство «Реала» не намерено отпускать полузащитника Марко Асенсио в другой клуб. Президент сливочных Флорентино Перес готов продать футболиста, если за него предложат 700 миллионов евро, прописанные в контракте в качестве отступных.
На 22-летнего испанца претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
В нынешнем сезоне Асенсио провел в Примере 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.