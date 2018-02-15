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    «Реал» не продаст Асенсио дешевле, чем за 700 миллионов

    Руководство «Реала» не намерено отпускать полузащитника Марко Асенсио в другой клуб. Президент сливочных Флорентино Перес готов продать футболиста, если за него предложат 700 миллионов евро, прописанные в контракте в качестве отступных.

    На 22-летнего испанца претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

    В нынешнем сезоне Асенсио провел в Примере 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Mundodeportivo

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    15.02.2018 20:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +324

      hellkid 16 февраля 2018, 09:11

      "эксперты" в комментариях,не путайте сумму отступных и ценник футболиста.
      прописанные в договоре 700 млн отступных - это подстраховка, чтобы не выкупили вот и все. Барса лоханулась с Неймаром, когда прописали отступные в 220 млн. Перес вовремя перестраховался. он в плане ведения бизнеса - акула и стратегически думает наперед.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > hellkid 16 февраля 2018, 15:12

      А тут никто ничего и не путает, здесь все прекрасно понимают разницу отступных и цены игрока! Тут не эксперты, но и не совсем дураки собрались! Стоимость Асенсио 12 мультов- это просто формальность, и Перес тоже не дурак продавать молодой талант и замену Роналду! И об этом тоже все в курсе! Я специально для эксперта ,,hellkid,, объясняю суть ранее сказанного мною! Пусть даже и отступных, но Асенсио не стоит таких денег, и пример с Неймаром это показал! Если шейхи даже за 1млрд его выкупят, он не сможет показать даже долю того, что показывают эти старички-Месси, Роналду, Роббен, Рибери итд! Одного таланта мало, чтобы стать великим игроком, нужен огромный опыт, которого еще нет у Асенсио! А главное, суть в том, что Футбол перестал быть видом спорта, а стал видом крупного бизнеса, к сожалению...!

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 февраля 2018, 08:46

      Вот время пришло! Кто нибудь из молодых гол забьет и он уже звезда и ценник сразу 700 мультов! А как до серьезных матчей доходит ничего не могут показать! Пример с Неймаром Реал-ПСЖ! Эти 220 мультов ничего не сделали со стариками из Реала! Роналду в 33 года решил матч! Ни Неймар, ни Асенсио, никто другой не стоят и шнурка Месси или Роналду! Сынки распиаренные! Им еще пахать и пахать чтобы хотя дойти до их уровня!))

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Fin035 16 февраля 2018, 09:50

      зато 700млн отступных за Асенсио - дают неплохую гарантию, что Марко будет доходить до их уровня в Реале, а задатки для этого есть

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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 15 февраля 2018, 23:45

      ********* совсем

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 15 февраля 2018, 22:28

      Футбольные бароны совсем сошли с ума. Пора прекращать футбольное рабство. Футбол становится не интересен. Болельщик теряет всё. Кто остановит ?

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      Рейтинг: +487

      Иванов Иван Иванович 15 февраля 2018, 22:19

      Давайте уже миллиард

      2
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      Рейтинг: +450

      Houston 15 февраля 2018, 20:34

      Вы там совсем все с ума посходили?))))) Внатуре чиканулся футбол нынче

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Houston 15 февраля 2018, 20:40

      да просто сказали, новость на хайпе появилась, если б вчера за 10 минут асенсио не создал два гола , этой новости бы не было вот и все.

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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 15 февраля 2018, 20:29

      Куда ты плывешь крыша моя....???

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