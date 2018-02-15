«Реал» не продаст Асенсио дешевле, чем за 700 миллионов

Руководство «Реала» не намерено отпускать полузащитника Марко Асенсио в другой клуб. Президент сливочных Флорентино Перес готов продать футболиста, если за него предложат 700 миллионов евро, прописанные в контракте в качестве отступных.

На 22-летнего испанца претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В нынешнем сезоне Асенсио провел в Примере 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.