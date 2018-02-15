Жена Ди Марии раскритиковала Эмери

Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо подвергла критике главного тренера парижской команды Унаи Эмери.

Кардосо осталась недовольна, что ее муж остался на скамейке запасных в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Твое старание + твоя работа над собой + твои голы + твои голевые передачи + тот факт, что ты находишься в лучшей форме, = место на скамейке запасных. Но не разбираются в футболе, конечно же, женщины», — сообщила жена Ди Марии на своей странице в инстаграме.