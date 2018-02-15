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Жена Ди Марии раскритиковала Эмери

15 февраля 2018, 16:50
14

Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо подвергла критике главного тренера парижской команды Унаи Эмери.

Кардосо осталась недовольна, что ее муж остался на скамейке запасных в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

«Твое старание + твоя работа над собой + твои голы + твои голевые передачи + тот факт, что ты находишься в лучшей форме, = место на скамейке запасных. Но не разбираются в футболе, конечно же, женщины», — сообщила жена Ди Марии на своей странице в инстаграме.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Ди Мария Анхель Эмери Унаи
Комментарии (14)
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Tsigan
1518703447
На самом деле как можно Ди Марию, Дракслера....держать в запасе????
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Александр52
1518704455
Тренер виноват на 100%. ПСЖ был не хуже.
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El_Chori
1518704942
Хотелось наехать, но понимаю, что права
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DOCTOR PENALTY
1518705044
Б....... без комментариев!
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Snerg
1518706292
Это вообще кто? Если так разбираешся в футболе, почему не тренеруешь псж?
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koli4ka
1518707151
А у Анхеля да Хорхелина, ай да молодца!!!...
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Andrew01
1518709164
Жена Эмери: " Твоё рвение + желание тренировать + тренерские знания + опыт работы + большой выбор игроков желающих проявить себя = критика в сети какой-то ш...". Мы не знаем, что там в команде происходит, видимо были причины, может плохо на тренировке себя проявил, может съел таблетку какую побоялись проверки на допинг, может с Неймаром поругался.....
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Batiqol
1518709311
Чего то жены совсем оборзели. сиди у себя на кухне и готов дальше губастик
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OfaZavr
1518709971
тренеру виднее так что не нужно думать что все вокруг умные один он глупый и враг самому себе, если бы видел необходимость то выпустил и за свои решение как раз тренеру и отвечать.
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Cupota
1518712624
Мадам ДиМария совершенно права. Анхеля и Юлика Дракслера вчера не хватало чудовищно! Зато на поле бегал никчемный, но дорогущий Килька-губошлеп, боявшийся пинков и не выигравший ни одного противоборства. Эмери вроде не дурак, странная тактика - оставлять в запасе мощных и готовых, выпускать тонких и звонких. Еще эта замена Кавани не к месту... Может, там принц-с-баблом рулить пытается?
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