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    Жена Ди Марии раскритиковала Эмери

    Жена полузащитника «ПСЖ» Анхеля Ди Марии Хорхелина Кардосо подвергла критике главного тренера парижской команды Унаи Эмери.

    Кардосо осталась недовольна, что ее муж остался на скамейке запасных в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3).

    «Твое старание + твоя работа над собой + твои голы + твои голевые передачи + тот факт, что ты находишься в лучшей форме, = место на скамейке запасных. Но не разбираются в футболе, конечно же, женщины», — сообщила жена Ди Марии на своей странице в инстаграме.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2018 16:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 16 февраля 2018, 13:49

      в последнее время за игроков "выступали" их агенты, теперь жены, девушки, мамы, отцы, бабушки и т.д. :))) не футбол а шоу-бизнес какой-то)

      0
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      Рейтинг: +24

      ikarus74 15 февраля 2018, 21:24

      Зря Диму не выпустил, злостью надо пользоваться. Сложно будет псж, дома нужно забивать забивать и забивать, реал в гостях забьет

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 15 февраля 2018, 20:52

      Тренеришка еще не дорос до уровня ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +223

      Cupota 15 февраля 2018, 19:37

      Мадам ДиМария совершенно права. Анхеля и Юлика Дракслера вчера не хватало чудовищно! Зато на поле бегал никчемный, но дорогущий Килька-губошлеп, боявшийся пинков и не выигравший ни одного противоборства. Эмери вроде не дурак, странная тактика - оставлять в запасе мощных и готовых, выпускать тонких и звонких.
      Еще эта замена Кавани не к месту...
      Может, там принц-с-баблом рулить пытается?

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 18:52

      тренеру виднее так что не нужно думать что все вокруг умные один он глупый и враг самому себе, если бы видел необходимость то выпустил и за свои решение как раз тренеру и отвечать.

      2
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 15 февраля 2018, 18:41

      Чего то жены совсем оборзели. сиди у себя на кухне и готов дальше губастик

      -1
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 15 февраля 2018, 18:39

      Жена Эмери: " Твоё рвение + желание тренировать + тренерские знания + опыт работы + большой выбор игроков желающих проявить себя = критика в сети какой-то ш...". Мы не знаем, что там в команде происходит, видимо были причины, может плохо на тренировке себя проявил, может съел таблетку какую побоялись проверки на допинг, может с Неймаром поругался.....

      -2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 февраля 2018, 18:05

      А у Анхеля да Хорхелина, ай да молодца!!!...

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg 15 февраля 2018, 17:51

      Это вообще кто? Если так разбираешся в футболе, почему не тренеруешь псж?

      -3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 февраля 2018, 17:30

      Б....... без комментариев!

      1
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