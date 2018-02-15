Рабьо — о поражении от «Реала»: «Мы повторяем старые ошибки, и это раздражает»

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3) в интервью Culture PSG.

«У нас, как обычно, есть возможности, но мы их не реализуем. Когда мы играем против таких команд, как «Реал», у них есть два или три момента, и они их реализуют. Я разочарован, потому что мы сыграли так, как надо было. Хорошо начали, а в концовке пропустили дважды. Мы повторяем старые ошибки, и это раздражает. Я очень разочарован.

Как исправить ситуацию? Легко забить восемь голов «Дижону» или четыре-пять команде из Лиги 1. В матчах с «Реалом» надо быть решительнее в реализации. Есть ответный матч. Мы будем бороться за проход в следующий этап. Но это будет сложно», — сказал Рабьо.

Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.